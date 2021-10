Videojuegos

A pesar de que fue uno de los primeros juegos anunciados para PS5, Kena: Bridge of Spirits no gozó del nivel de exposición que tuvieron otros títulos que debutaron en la consola de novena generación. Incluso tras el cubrimiento hecho por Game Informer, el primer título de Ember Lab —estudio que previamente solo había hecho cortos animados— casi no se dejó ver en tráileres y demostraciones de jugabilidad antes de su lanzamiento. Por supuesto, esta ausencia de información preocupó a muchos. Esto me incluye. Esa fue la principal razón por la cual mis expectativas no estaban tan altas. De hecho, las primeras horas de Kena lo venden como un juego de aventura genérico perteneciente a la generación antepasada.

Sin embargo, el pasar de las horas poco a poco dejó ver que era algo mucho más especial de lo que inicialmente aparentaba ser. ¿Es un juego perfecto? Para nada, pero eso no quiere decir que no sea otra adición formidable a la biblioteca de PlayStation. En esta reseña, explicaremos lo que Kena: Bridge of Spirits hace bien.

La historia sigue a Kena, una guía espiritual en búsqueda de un templo en las montañas. Su viaje la lleva a una aldea abandonada, la cual ha sido corrompida por los espíritus que no han sido capaces de abandonar el plano terrenal por sus arrepentimientos cuando estaban con vida. Para llegar a su destino, Kena debe ayudarlos a pasar a mejor vida y purificar la montaña. Por fortuna, la guía espiritual cuenta con la ayuda de varios espíritus y las criaturas conocidas como Rot.

Si bien esta premisa no es original, lo que brilla es la ejecución de la historia. A lo largo de tres actos, cada uno con su respectivo «antagonista» y escenario, la trama explora diferentes tipos de trauma. No menos importante, cada uno de estos actos concluye con la revelación de un pedazo de contexto necesario para entender la trama. De esta forma, los jugadores siempre tienen un incentivo para avanzar en la narrativa y averiguar más. ¿Qué pasó en la aldea abandonada? ¿Qué son realmente los Rot? Estas preguntas y muchas más son respondidas a medida se avanza.

Ahora, esta distribución de la historia no es lo único que beneficia al juego en materia de ritmo. La repartición de las mecánicas, que coincide con la mencionada estructura de tres actos, también contribuye a que la experiencia de Kena: Bridge of Spirits sea una «curva ascendente». La adición de cada mecánica nueva hace que el primer título de Ember Lab poco a poco se vuelva más complejo. Irónicamente, esto hace que el principio del juego luzca y se sienta un tanto intrascendente en comparación.

Al comienzo de la aventura, los jugadores tienen acceso a unas cuantas mecánicas: un ataque débil, uno fuerte, la habilidad de saltar hasta dos veces, una evasión, una guardia normal y una perfecta. Como se mencionó, estas mecánicas hacen del principio del juego una experiencia bastante genérica. No obstante, en cada acto se introduce una nueva función. Estas consisten en un arco y una bomba. Aunque pueden lucir escasas, estas adiciones y su sinergia hace que Kena: Bridge of Spirits sea una experiencia mucho más variada. Adicionalmente, su reducido número y aplicaciones particulares hacen que ninguna de estas mecánicas desplace a las otras. Todas se consolidan como herramientas necesarias para superar la aventura.

Sin embargo, la adquisición de estas habilidades no es la única forma en la que Kena se fortalece. A lo largo de la aventura, la guía espiritual puede emplear karma —el cual puede obtenerse derrotando enemigos y haciendo buenas acciones— para mejorar sus habilidades e incluso adquirir algunas nuevas. Adicionalmente, la recolección de Rot también contribuye al fortalecimiento de Kena. Hay un total 100 de estas criaturas escondidas y recolectarlas hará que suban de nivel. Cada vez que ocurra esto, los Rot podrán hacer una acción extra durante los combates.

¿Para que sirven las acciones Rot? Si bien Kena puede valerse por sí misma en los combates, las acciones de Rot —que se recargan al atacar enemigos y explotar sus puntos débiles— inicialmente pueden consumirse para distraer a los enemigos. No obstante, invertir karma permite desbloquear la habilidad de infundir ataques con los Rot. Esto no solo los hace más dañinos, sino que les concede propiedades únicas. A medida que los combates se vuelven más difíciles, ya sea por la cantidad de enemigos o sus patrones más complejos, el uso de los Rot se vuelve más instrumental. Ahora, lo anterior no quiere decir que no haya ciertas habilidades más útiles que otras.

“¿Cómo se consigue karma?”, preguntarán. Aunque la forma más directa de hacerlo es derrotando enemigos, los jugadores también pueden alimentar a los Rot y arreglar estatuas repartidas por el juego. Otro método consiste en entregar correos espíritu, una clase de misión secundaria que también desbloquea ciertas porciones del mapa. Esto a su vez permite encontrar más Rot y demás coleccionables, tales como puntos de meditación y los sombreros que pueden vestir los Rot. Una vez desbloqueados, estos pueden comprarse con los cristales recolectados a lo largo de la aventura.

Ya que estamos hablando de los Rot, es un buen momento de señalar las ventajas gráficas de la versión de PS5 con respecto a la de PS4. Por un lado, la primera permite seleccionar entre el Modo Rendimiento y Fidelidad. Mientras que el primero alcanza una resolución aumentada 4K con 60 fps, el segundo alcanza una resolución nativa 4K con 30 fps. Por otro lado, más allá de un mayor detalle en las gráficas, todos los Rot y sus respectivos sombreros son renderizados en tiempo real tanto dentro como fuera de los combates. La versión para PlayStation 4 no posee las anteriores ventajas.

Lo anterior no quiere decir que la versión para PS4 de Kena: Bridge of Spirits luzca mal. Al contrario, el apartado visual y técnico de ambas versiones está muy cuidado. Esto no solo puede verse en la notoria ausencia de ‘bugs’, sino la expresividad de los modelos de todos los personajes. Tampoco se puede ignorar el apartado sonoro, que saca provecho al Audio 3D de PlayStation 5. La banda sonora de Jason Gallaty actúa como complemento perfecto para los combates y las escenas más emocionales.

A pesar de todo lo mencionado, hay un elemento que puede mermar el efecto emocional de la historia. Si bien no es terrible, el trabajo de Dewa Ayu Dewi Larassanti —la actriz de voz de Kena— palidece con respecto al de los demás actores. En múltiples ocasiones, la recitación de sus líneas puede sonar bastante plana.

Kena: Bridge of Spirits 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - La presentación es impecable.

- A pesar de la constante introducción de nuevas mecánicas, estas nunca se vuelven irrelevantes.

- La historia puede llegar a ser bastante emocional.

Lo que no nos gustó - La actuación de voz de la protagonista palidece con respecto a la de los NPC.

- El principio del juego puede fallar en atrapar a los jugadores.

En resumen Aunque lejos de ser el mejor juego en la biblioteca de PlayStation, Kena: Bridge of Spirits es un debut estelar de Ember Lab. Más allá de la cuidada presentación de su primer juego, el estudio tiene claro cómo construir una narrativa atrapante y con buen ritmo. Esto es complementado por su diseño de juego, que diversifica la experiencia a través de la introducción de nuevas mecánicas que nunca terminan siendo redundantes. Si Kena: Bridge of Spirits es su primer videojuego, Ember Lab tendrá un brillante futuro en la industria.

Reseña hecha con una copia digital de Kena: Bridge of Spirits para PS5 brindada por Ember Lab.