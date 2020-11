Kenny Omega habla sobre el nuevo videojuego de AEW

Los fanáticos de la promotora de lucha libre All-Elite Wrestling están deleitados con la noticia que finalmente esta compañía tendrá no solo una, sino tres videojuegos que están en desarrollo. Lo más interesante es que el desarrollador es nadie más ni nadie menos que Yuke’s, la compañía que hizo los títulos de WWE por más de década y media. Uno de los juegos de AEW está siendo supervisado por el director del notable WWF No Mercy, Hideyuki Kawashita.

Kenny Omega, uno de los luchadores más prominentes de la firma, también está participando del proceso de producción. En una entrevista con Wrestler Observer Radio, Omega discutió el desarrollo del juego, el cual busca recapturar la magia con la que títulos como No Mercy, Wrestlemania 2000 y WCW/NWO Revenge pudieron cautivar a los fans.

El estilo de juego de No Mercy fue uno de sus mayores fuertes. Cualquier persona podía tomar un control y comenzar a jugar sin dificultad gracias a sus mecánicas de fácil ejecución. Al mismo tiempo, los jugadores podían encontrar formas creativas de ejecutar los impresionantes movimientos de los luchadores y tener una ventaja en el ring.

Omega habló de cómo los controles de nueva generación pueden ofrecer el impacto que buscan en los juegos de AEW, con el mismo aire de No Mercy para un factor nostálgico. Sin embargo también explicó las dificultades de introducir movimientos de luchadores versátiles como Rey Fénix. Aquí es donde el motor de No Mercy comienza a mostrar su antigüedad y llega el momento de innovar en la jugabilidad para que la fluidez del combate no se pierda.

Future Media Creators Yuke’s cortó relaciones con WWE y 2K Games luego de varios conflictos creativos entre el estudio y el distribuidor. Desde entonces, Visual Concepts ha estado realizando los juegos de WWE 2K con un resultado menos que estelar.

Los juegos de AEW aún están sin fecha de lanzamiento.

Vía: Comicbook.com