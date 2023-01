Kenny Omega será un miembro del Shinsengumi en Like a Dragon: Ishin

Hace 4 meses, durante la presentación especial RGG Summit 2022, Sega anunció la octava entrega de franquicia Like a Dragon —antes conocida como Yakuza— junto a nuevos adelantos de dos de los ‘spin-off’ de la franquicia del estudio Ryu Ga Gotoku que llegarán durante el 2023. Like a Dragon Ishin! —originalmente lanzado para PS3 y PlayStation 4 en Japón— llegará al mercado el próximo 21 de febrero y Sega ha empezado su campaña de expectativa con el anuncio de un DLC gratuito. Este DLC estará disponible desde el 17 de febrero, día en el cual inicia el acceso anticipado de Like a Dragon Ishin!.

Así funcionan las «Trooper Cards» en Like a Dragon Ishin!.

Las «Trooper Cards» son una nueva mecánica que debutará en Like a Dragon: Ishin!, las cuales basicamente funcionan como habilidades y pueden ser combinadas de diferentes maneras para maximizar su potencial. Ryoma puede coleccionar estas cartas y mejorarlos a lo largo de su aventura por Bakumatsu.

¿Cuál es el contenido del DLC gratuito «Trooper Cards» de Like a Dragon Ishin!?

Las «Trooper Cards» son —valga la redundancia— cartas que otorgan al jugador técnicas especiales. Estas «Trooper Cards» serán en total seis y cada una de ellas tendrá la imagen de un invitado especial. Las dos primeras en ser reveladas por Sega corresponden a las de Kenny Omega —vicepresidente ejecutivo y excampeón mundial de AEW— y Rahul Kohli, actor conocido por su participación en la serie Supergirl y voz del Espantapájaros en Harley Quinn.

En la imagen de su «Trooper Card», Kenny Omega porta el uniforme del Shinsengumi.

En el vídeo, Kenny Omega explica cómo será el ataque que otorgará su «Trooper Card» llamado «the Essence of the One-Winged Angel» mientras comparte su amor por la franquicia del estudio Ryu Ga Gotoku. Es bastante curioso el nombre del ataque de la «Trooper Card» de Kenny Omega en Like a Dragon Ishin!, ya que a principio de año el luchador estadounidense se presentó en un ring de lucha de Japón disfrazado de Sephiroth de Final Fantasy VII y ambientado con la icónica canción del personaje que lleva el nombre del ataque de su «Trooper Card» en Like a Dragon Ishin!.

«Essence of Firestorm» es el nombre del ataque que otorgará la «Trooper Card» de Rahul Kohli, quién también expresa su amor por la franquicia Like a Dragon en su vídeo de presentación.

Like a Dragon Ishin! estará disponible desde el 17 de febrero como acceso anticipado y oficialmente desde el 21 para PS4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC.

Fuente: canal de Sega en YouTube