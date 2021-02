Kimetsu no Yaiba: Hinokami Kepputan se deja ver en un nuevo video

Además de la revelación de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), la celebración del segundo aniversario del ‘anime’ gozó de otra importante revelación. Durante 7 minutos, Natsuki Hanae y Hiro Shimono —actores de voz responsables de interpretar a Tanjiro Kamado y Zenitsu Agatsuma, respectivamente— jugaron el modo versus de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan. Gracias a esta pequeña demostración, ahora sabemos más sobre las mecánicas del juego basado en la popular obra de Koyoharu Gotoge.

¿Cuántos personajes habrá en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan?

Aunque se desconoce cuántos personajes controlables habrá en el producto final, la demostración deja ver a cinco: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira y Giyu Tomioka. Entre los personajes que podrían llegar al juego se encuentran los Nueve Pilares —que incluyen al mencionado Giyu Tomioka— y las Doce Lunas Demoniacas. Esto apunta a que el juego podría tener hasta 30 personajes.

¿Cómo será la jugabilidad?

Como se puede apreciar, el sistema combate es muy reminiscente al de Naruto: Ultimate Ninja Storm. Los jugadores podrán conformar un equipo de tres y todos los personajes solo contarán con un botón de ataque. Dependiendo de la dirección en la que se incline el análogo, los combos serán diferentes. Adicionalmente, estos podrán interrumpirse por medio de técnicas especiales. Sin embargo, hay unas cuantas diferencias con respecto a los juegos de Naruto.

En primer lugar, no hay una mecánica equivalente al Impulso de Chakra. De esta forma, la movilidad en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan será mucho más limitada que en los juegos de Naruto. Tampoco hay una mecánica equivalente al Jutsu de Sustitución. No menos importante, los jugadores podrán intercambiar entre los diferentes miembros de su equipo. Esto no puede hacerse en Naruto: Ultimate Ninja Storm.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Kepputan no solo llegará a PlayStation 4. También estará disponible para Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento puntual y se desconoce si llegará a Occidente.

Vía: Gematsu

Fuente: ABEMAアニメ(アベアニ)