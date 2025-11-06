Kingdom Come: Deliverance 2 está gratis por tiempo limitado en PC y Xbox

Videojuegos

Aquí tiene una gran oportunidad para jugar un título que muchos consideramos «uno de los mejores juegos del año». Si sienten curiosidad hacia el juego de rol medieval «realista» Kingdom Come: Deliverance 2, ya pueden descargarlo gratis y disfrutarlo durante todo el fin de semana sin pagar tanto en Xbox como en PC (Steam). Esto no es una demo, es el juego completo.

A partir de hoy jueves 6 y hasta el lunes 10 de noviembre de 2025 a la 1:00 p.m. (hora de Colombia), Kingdom Come: Deliverance 2 se encuentra sin costo alguno. Solo tienen que ir a la página del juego en Steam o buscarlo desde la plataforma Xbox y buscar la opción de jugarlo gratis.

Aunque el primer juego de la saga estuvo rodeado de controversia, sus creadores parecen haber reaccionado y esta secuela corrige muchos de los elementos problemáticos de su predecesor. Pero aparte de eso, es un gran juego por si mismo. Aquí tienen nuestra reseña.

Esta «prueba gratis» de Kingdom Come: Deliverance 2 llega justo unos días antes del lanzamiento del DLC ‘Mysteria Ecclesiae’, una expansión con una nueva historia en la que debemos investigar el misterio de una plaga que se ha desatado en un monasterio.

