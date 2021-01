Kingdom Come: Deliverance aparece en un listado para Nintendo Switch

El RPG de acción medieval Kingdom Come: Deliverance podría estar llegando a Nintendo Switch, de acuerdo a un listado en la página oficial de Nintendo en Japón. La versión que aparece en el listado es la Royal Edition con una fecha de lanzamiento para el 18 de febrero.

Desarrollador por Warhorse Studios en el 2018, Kingdom Come: Deliverance es una experiencia peculiar en los juegos de rol inspirados en los tiempos del medioevo. Los jugadores tendrán el papel de Henry, el hijo de un herrero que tuvo que ver a su aldea destruida y a su familia masacrada por invasores en medio de una guerra civil. Ahora Henry deberá portar su espada y vengar a sus padres en una cruzada medieval.

Aunque no hay una noticia oficial confirmada. Es probable que Nintendo revele el juego mediante un nuevo Nintendo Direct para desarrolladores terceros. Aunque todo dependerá de cómo Nintendo decida manejar sus formatos de noticias para el 2021.

Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition contiene el juego base y un conjunto de contenido descargable que consiste en las expansiones From the Ashes y The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon. El juego vendió más de 500.000 copias en su primera semana de estreno.

Vía: DualShockers