Kingdom Come: Deliverance llega a PS5 y Xbox Series X/S con mejoras para la generación actual

Warhorse Studios y Deep Silver, en colaboración con Saber Interactive, lanzaron una versión actualizada y mejorada de Kingdom Come: Deliverance para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Como parte de las celebraciones del aniversario de Kingdom Come: Deliverance II y como recompensa a los fans de la franquicia, los propietarios actuales de PlayStation 4 y Xbox One reciben una actualización gratuita a partir de la fecha para ayudarles a redescubrir la saga de Henry desde el principio.

Sé testigo del ascenso del joven Henry desde su primer capítulo con el nivel de rendimiento y fidelidad que la historia merece. Ahora los jugadores pueden explorar Bohemia a hasta 60 fps, lo que hace que todo, desde los intensos combates hasta un simple galope por el bosque, se sienta aún más receptivo. Los jugadores de consola también cuentan ahora con una fidelidad visual y características gráficas mejoradas para una experiencia más fluida, lo que garantiza que el mundo de Bohemia sea lo más inmersivo, vibrante y nítido posible.

Mira el tráiler restringido por edad en el siguiente enlace.

La celebración continúa, ya que Warhorse Studios y Deep Silver anuncian con orgullo su próximo gran hito: 5 millones de copias vendidas de Kingdom Come: Deliverance II en 12 meses. «Como parte de las celebraciones del aniversario, también recompensaremos a nuestros Henrys con su propia infografía personalizada que documenta sus propias historias de aventuras por Bohemia».

La actualización de nueva generación de Kingdom Come: Deliverance ya está disponible para su descarga para los propietarios actuales y se puede adquirir en las tiendas digitales. Kingdom Come: Deliverance igualmente está disponible para todos los suscriptores de Game Pass, con las mejoras de la actualización de nueva generación. Para los coleccionistas, el 15 de mayo de 2026 se lanzará una edición física de Kingdom Come: Deliverance Royal Edition.