Kingdom Hearts: All-in-One Package, la compilación casi definitiva

Hace un poco más de un año, unos cuantos meses antes del lanzamiento de Kingdom Hearts III, Square Enix anunció Kingdom Hearts: The Story So Far. Esta compilación reúne todas las pasadas entregas de la franquicia en un conveniente paquete. Era la forma perfecta de ponerse al día con la historia antes del estreno de la última aventura de Sora y compañía.

Sin embargo, parece que «la compilación más compilatoria de las compilaciones» no es suficiente para Square Enix. Bien existe la posibilidad de que haya jugadores que no hayan tocado la franquicia, pero estén interesados en disfrutarla de principio a fin. Es por este motivo que la compañía japonesa ha anunciado Kingdom Hearts: All-in-One Package.

Tal como sugiere su nombre, esta compilación incluye todos los juegos de la serie. Además de los títulos ya contenidos en The Story So Far, All-in-One Package viene con la última entrega: Kingdom Hearts III. El único inconveniente es que esta compilación no incluye el recién estrenado DLC Re Mind. Aquí pueden leer nuestras impresiones de este último.

Además de Kingdom Hearts III, he aquí los juegos que incluye la antología:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (película)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (película)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts: All-in-One Package se lanzará el 17 de marzo como una exclusiva para PlayStation 4. Tendrá un precio de 50 dólares, más o menos 168.200 pesos colombianos.

Fuente: Square Enix