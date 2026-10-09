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Kingdom Hearts Collection [I-III] – Reseña (Xbox Series)

Square Enix ha lanzado una nueva colección de Kingdom Hearts y aquí les contamos si tiene todo lo necesario para estar listos para KH 4.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 7 min
9
Review Overview

La franquicia Kingdom Hearts —cuyo debut fue en el año 2002— cuenta con una cronología extensa y compleja que se ha desarrollado a lo largo de más de dos décadas a través de múltiples entregas y consolas. Sin embargo, la historia inicia —según la cronología— formalmente en los acontecimientos en el ahora extinto juego para móviles conocido como la saga Chi y χ Back Cover. A esto le sigue una precuela ambientada diez años antes del juego original, donde los portadores de la Llave Espada, Terra, Ventus y Aqua, protagonizan los hechos relatados en Birth by Sleep.

Contenido:

El inicio del viaje del protagonista principal de la franquicia Kingdom Hearts, Sora, junto a Donald y Goofy, comienza formalmente en el primer juego lanzado para PlayStation 2. A partir de ese punto, la cronología se ramifica y conecta directamente con eventos intermedios como Re:Chain of Memories y 358/2 Days, los cuales transcurren en paralelo o inmediatamente después para preparar el terreno hacia Kingdom Hearts II. Posteriormente, la línea argumental continúa con los acontecimientos narrados en Re:coded y se adentra en el examen de maestría expuesto en Dream Drop Distance. Toda esta cadena de sucesos sirve como puente directo hacia la historia de 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, culminando en el desenlace de la denominada saga del Buscador de la Oscuridad en Kingdom Hearts III y su contenido descargable Re Mind.

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¿Cuáles son los juegos que componen la Kingdom Hearts Collection [I-III]?

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

Esta recopilación reúne en un solo paquete la gran mayoría de los videojuegos de la franquicia Kingdom Hearts. Ya que, incluye Kingdom Hearts Final Mix, la versión definitiva del título original. Junto a él se encuentra Kingdom Hearts Re:Chain of Memories. Además, en este primer bloque también se encuentra Kingdom Hearts II Final Mix. Este videojuego refina los controles, añade mecánicas como las formas de fusión e introduce mejoras sustanciales en el sistema de síntesis y jefes finales opcionales. Kingdom Hearts Collection [I-III] se complementa con Birth by Sleep Final Mix, juego que introduce el sistema de comandos y tres campañas independientes con historias interconectadas. Finalmente, en esta colección definitiva se encuentra la historia de Kingdom Hearts 358/2 Days y Kingdom Hearts Re:coded con escenas cinematográficas remasterizadas.

Todo lo que se necesita antes del lanzamiento de Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

En el segundo grupo de juegos encontramos Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, título que incluye la mecánica de movimiento libre denominada Flowmotion, el sistema de acompañantes Dream Eaters y la dinámica de alternancia forzada de personajes. Asimismo, incluye el capítulo corto Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage, el cual funciona como un prólogo a la historia de la tercera entrega. Por último, la colección integra el largometraje Kingdom Hearts χ Back Cover.

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

La recopilación cierra con el juego Kingdom Hearts III, el cual incluye transformaciones dinámicas de la Llave Espada, combate aéreo expandido, la posibilidad de equipar múltiples armas en tiempo real, viajes espaciales en nave Gummi en mapas de libre exploración.

¿Vale la pena el contenido extra Kingdom Hearts Collection [I-III]?

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

De esta colección resalta que incluye las versiones Final Mix y el contenido descargable para Kingdom Hearts III llamado Re Mind. Las ediciones Final Mix de Kingdom Hearts I, II y Birth by Sleep ofrecen adiciones respecto a sus lanzamientos originales. Entre estos se encuentran nuevos esquemas de color para los enemigos, jefes adicionales, rompecabezas coleccionables y habilidades de combate adicionales. Dentro de estas versiones se incluye también la opción del modo de dificultad Critical Mode. Esta modalidad ajusta el equilibrio del sistema de combate reduciendo la salud y el poder mágico del personaje e incrementando el daño recibido.

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

Por otra parte, el contenido descargable Re Mind, integrado en Kingdom Hearts III, expande la historia e incluye las batallas contra jefes en el área post-juego, las cuales son el pico de dificultad de Kingdom Hearts III. Re Mind también incorpora la función de Pro Codes, un sistema de parámetros modificables que permite aplicar restricciones personalizadas en el combate, tales como la desactivación de objetos de curación o la reducción de estadísticas, lo que incrementa sustancialmente la rejugabilidad.

¿Qué le faltó a Kingdom Hearts Collection [I-III]?

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

A pesar de la enorme cantidad de contenido reunido, la Kingdom Hearts Collection [I-III] omite el juego Kingdom Hearts: Melody of Memory, un título del género de ritmo que contiene detalles de la historia posteriores a los eventos finales de Kingdom Hearts III Re Mind. Otro aspecto negativo es la ausencia de versiones jugables de los títulos creados originalmente para consolas portátiles. Ya que, tanto Kingdom Hearts 358/2 Days como Kingdom Hearts Re:coded se encuentran presentes únicamente en forma de películas que recopilan sus escenas cinematográficas remasterizadas.

Kingdom Hearts Collection [I-III] - Reseña (Xbox Series)

Esta adaptación elimina por completo los sistemas originales de estos juegos tales como la progresión basada en paneles de habilidades de 358/2 Days o el sistema de comandos y matriz de circuitos de Re:coded. De igual manera, la inclusión de la película χ Back Cover solo muestra una perspectiva limitada de dicho arco argumental, dejando fuera de la colección el resto del material indispensable para comprender el contexto de los antagonistas.

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Reseña de Kingdom Hearts Collection [I-III] hecha con una copia digital para Xbox Series provista por Square Enix. El juego también está disponible para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

Más de:
Kingdom Hearts Collection [I-III] Kingdom Hearts Collection [I-III]
Review Overview
9
Calificación general 9
Lo bueno Una enorme cantidad de contenido. Banda sonora memorable en todos sus juegos. Todo lo necesario antes del lanzamiento de KH 4.
Lo malo Falta Melody of Memory. Juegos reducidos a videos
Resumen

Kingdom Hearts Collection [I-III] es un conjunto de juegos enorme que sintetiza una de las franquicias RPG más ambiciosas de los últimos 20 años. Esta colección destaca por ofrecer las versiones definitivas de los títulos principales de la saga, un diseño de mundos visualmente memorable, una banda sonora excepcional y una cantidad masiva de contenido al incluir la expansión Re Mind y otros extras que muestran el desarrollo de la historia en títulos que ya no están disponibles en el mercado.

No obstante, la colección omite entregas clave como Melody of Memory y otros puntos de vista en el resumen de la saga móvil Chi. Adicionalmente, la conversión de títulos como 358/2 Days y Re:coded en simples películas sin jugabilidad le resta valor de preservación al juego. A pesar de esto —y por su precio— esta colección es una gran oportunidad para estar listos para el lanzamiento de Kingdom Hearts 4.

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