El pasado 5 de octubre, Square Enix celebró el aniversario 20 de Kingdom Hearts con varios anuncios. Además de revelar nuevos productos basados en la franquicia y el capítulo final del juego para dispositivos móviles Kingdom Hearts: Dark Road, la compañía japonesa dio a conocer que una buena porción de la serie llegará a Nintendo Switch a través de la nube. Sin embargo, en ese entonces no se ofreció una fecha ni un marco aproximado de su lanzamiento.

Por fortuna, un reciente adelanto finalmente da a conocer cuándo estarán disponibles todas estas compilaciones y juegos de Kingdom Hearts en la consola híbrida de Nintendo.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de la franquicia Kingdom Hearts en Nintendo Switch?

La fecha de lanzamiento de la franquicia Kingdom Hearts en Nintendo Switch será el próximo 10 de febrero. Cabe repetir que todos estos títulos solo podrán jugarse a través de la nube.

¿Qué juegos estarán disponibles en Switch?

A partir de la susodicha fecha, los usuarios de Switch podrán hacerse con los siguientes juegos: Kingdom Hearts 1.5+2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts III + Re:Mind. La primera de estas compilaciones alberga las versiones Final Mix de las primeras dos entregas, Re:Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep Final Mix y Re:coded. La segunda contiene Dream Drop Distance HD, 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage y χ Back Cover. La última ofrece Kingdom Hearts III y su DLC. Para leer nuestra reseña, sigan este enlace. Pueden leer nuestras impresiones de Re:Mind aquí.

Todo lo mencionado estará contenido en Kingdom Hearts Integrum Masterpiece. Esta compilación ya puede reservarse en la Nintendo eShop por $72 dólares estadounidenses.

¿De qué trata Kingdom Hearts?

La franquicia Kingdom Hearts —que hasta la fecha comprende la saga del Buscador de la Oscuridad— sigue al trío de Sora, Donald y Goofy en su misión de evitar que Xehanort abra la puerta a Kingdom Hearts para dar paso a la Oscuridad. La saga comprende desde que Sora es elegido como portador de la Llave Espada hasta su enfrentamiento final contra Xehanort.

Fuente: canal oficial de Kingdom Hearts