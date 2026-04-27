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Kingdom Heroes: Arena, fecha, personajes y modos disponibles en la beta abierta de esta secuela espiritual de Soul Calibur

Estos son los días en los que podremos jugar este nuevo juego de pelea que toma como inspiración el Romance de los tres reinos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Kingdom Heroes: Arena, fue uno de los juegos de pelea que el año pasado llamó la atención, tras la filtración de una demostración que recordaba el estilo de combate de la saga Soul Calibur. Es así que este título es de enfrentamientos uno contra uno con figuras emblemáticas del universo del Romance de los tres reinos de Luo Guanzhong. Esta es la misma historia base que usa la franquicia Dynasty Warriors de Koei Tecmo. Ahora, tras una primera etapa de pruebas cerradas, los desarrolladores han confirmado que una segunda demostración estará disponible para el público general en los próximos días.

¿Cuándo estará disponible la demostración oficial de Kingdom Heroes: Arena?

Esta segunda demostración de Kingdom Heroes: Arena está programada para iniciar el 30 de abril de 2026 desde la página del juego en Steam. Los jugadores podrán acceder a la demostración de manera gratuita hasta el 5 de mayo. Hasta la fecha, la lista de combatientes confirmados incluye a Guan Yu, Lu Bu, Zhang Fei y Xiahou Dun. Además de personajes como Diao Chan, Xun Yu, Dong Zhuo y Sun Shangxiang. Mientras tanto, en redes, la expectativa crece en torno a cómo estos iconos de la cultura asiática se adaptarán al juego.

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Kingdom Heroes: Arena, fecha, personajes y modos disponibles en la beta abierta de esta secuela espiritual de Soul Calibur

Esta versión de prueba de Kingdom Heroes: Arena incluirá modo historia, tutoriales, enfrentamientos locales y partidas en línea. Cabe resaltar que los desarrolladores han confirmado que Kingdom Heroes: Arena tendrá rollback netcode, tecnología destinada a garantizar una experiencia fluida en los encuentros a través de internet. Asimismo, el equipo de desarrollo ha aplicado cambios significativos basados en la primera demo, optimizando la interfaz de usuario, el rendimiento general del juego y ajustando el equilibrio de los personajes y el sistema de ruptura de guardia (guard break).

Ahora que ya saben Cuándo estará disponible la demostración oficial de Kingdom Heroes: Arena, cuéntennos con qué personaje les gustaría jugar.

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Fuente: MAZAVS – Games Channel

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