Kingdom: The Blood es un juego basado en la serie de zombis de Netflix

Historias de zombis hay por montones, ¿pero cuántas se desarrollan en medio de los conflictos políticos de la Corea del siglo XVI? Estamos hablando de Kingdom, la exitosa serie de Netflix que con The Blood da el salto al mundo de los videojuegos.

Este título está siendo desarrollado por el estudio coreano Action Square, responsables de Blade of the Three Kingdoms y su secuelas, y será publicado por Netflix como parte de su iniciativa de videojuegos.

A continuación pueden dar una mirada al tráiler del anuncio.

Kingdom: The Blood será un juego de acción con elementos de RPG que seguirá fielmente los elementos de la serie de Netflix en la que está basado, pero nos permitirá crear a nuestro propio protagonista. También contará con un ‘modo conquista’ en el que participaremos en una serie de batallas de cinco minutos y modos de jugador contra jugador.

El estudio desarrollador dice que la cultura e historia de Corea está siendo representada con el máximo respeto en el juego. Para el trabajo de captura de movimiento se contrataron profesionales coreanos en el arte del ‘baile de la espada’ para asegurar fluidez y belleza a la hora del combate.

Podremos disfrutar el juego Kingdom: The Blood en PC y dispositivos móviles iOS y Android. Todavía no han revelado su fecha de lanzamiento.

Via: Gematsu

Fuente: Action Square