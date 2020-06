En 2012, el equipo de 38 Studios lanzó para PlayStation 3, Xbox 360 y PC un ambicioso juego de rol llamado Kingdoms of Amalur: Reckoning. Aunque algunos críticos lo acusaron de ser algo ‘genérico’, otros celebraron su intrigante historia y sistemas de juego.

Pero esta no es una historia feliz. Este título fue un fracaso de ventas que causó que 38 Studios quebrara, envolviéndose en un escándalo de deudas por pagar y mala administración. Se creyó que Kingdoms of Amalur: Reckoning pasaría al olvido.

Tráiler del juego original

Pero ahora tiene una nueva posibilidad de brillar. Sin ningún anuncio y probablemente debido a un error de la base de datos, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning apareció en Microsoft Store. Esta es una versión remasterizada con gráficos mejorados y cambios en la jugabilidad. Está siendo desarrollada por Kaiko y será publicada por THQ Nordic.

Una de las principales cartas de este título son los nombres que tiene asociados. El guionista es el escritor R.A. Salvatore (DemonWars, Star Wars: The New Jedi Order), los personajes son creados por Todd McFarlane (Spawn) y uno de los diseñadores es Ken Rolston (The Elder Scrolls IV: Oblivion).

No conocemos muchos más detalles sobre las mejoras específicas que tendrá Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, pero sí su fecha de lanzamiento. Según la filtración, saldrá el 18 de agosto de 2020, pero no dice las plataformas a las que llegará. Bueno, es seguro que lo veremos en Xbox One y probablemente en PlayStation 4 y PC, ¿pero llegará también a las consolas de la próxima generación?

Tendremos que esperar un poco para saberlo.

