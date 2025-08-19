Todo lo revelado sobre Kirby Air Riders en su Nintendo Direct (19 de agosto)

Una de las mayores sorpresas de la presentación de la consola Nintendo Switch 2 a comienzos del pasado abril fue la revelación de la secuela de un juego muy querido y recordado de GameCube. Hablamos de Kirby Air Riders y conocimos más sobre este juego gracias a una nueva presentación Nintendo Direct con detalles sobre la jugabilidad, fecha de lanzamiento y más.

Kirby Air Riders estará basado en el clásico juego de carreras y acción Kirby Air Ride para Nintendo GameCube. Está siendo producido por el legendario Masahiro Sakurai, director de la serie Super Smash Bros. De hecho, se puede decir que este es uno de los proyectos de sus sueños. Pueden ver la presentación completa con subtítulos en español a continuación (cortesía de Nintendo España) o seguir leyendo para conocer los detalles.

Entre los personajes jugables se encuentran Kirby, el Rey Dedede, Meta Knight, Bandana Waddle Dee. Chef Kawasaki, Cappy, Magolor, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe, Susie, Starman y más. cada uno con diferentes habilidades y características. Cada Nave también tiene diferentes características, algunas de las cuales alteran radicalmente la forma de jugar.

Los controles también serán especiales porque loas Naves aceleran automáticamente. Solo tenemos que preocuparnos por tomar las curvas, presionar el botón ‘B’ para tomar impulso y el botón ‘Y’ cuando tengamos la barra ‘Especial’ llena para activar una habilidad especial que depende del personaje (o del color del Kirby). También podemos aprovechar las rampas para volar por poco tiempo.

Los enemigos que hay en las pistas son los «poderes» o habilidades de copia característicos de la serie Kirby. En esta ocasión no solo Kirby podrá utilizarlos, sino todos los personajes.

Respecto a las carreras de Kirby Air Riders, tenemos pistas inspiradas en diferentes escenarios de la franquicia. Para ganar hay que ganar velocidad absorbiendo enemigos, atacando a los rivales o siguiendo sus estelas. Es interesante que los personajes no pierden mucha velocidad al ser atacados, solo un poco de velocidad. Esto es porque el enfoque del juego es diferente al de Mario Kart: no se trata de perjudicar a los rivales, sino de hacer todo para ganar más velocidad que ellos. Esto hace que el juego sea especialmente rápido, pero esto se puede reducir en las opciones.

También habrá un ‘hub’ que se puede explorar con más o menos libertad. Es la isla flotante Celesta y cuenta con diferentes zonas, incluyendo una urbana. Allí encontraremos diferentes objetos para potenciar la nave, Naves a las que podemos saltar y diferentes pruebas —minicarreras, combates, jefes, pruebas de puntos y hasta uno inspirado en la carrera gourmet de juegos previos— en las cuales participar.

Hablando del modo multijugador, Kirby Air Riders se podrá disfrutar hasta con 16 jugadores y de modo local con un máximo de ocho consolas.

La fecha de lanzamiento de Kirby Air Riders es el 20 de noviembre de 2025 y será exclusivo para la consola Nintendo Switch 2.