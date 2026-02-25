Kirby Air Riders: notas de actualización del parche 1.3.1 para Switch 2

Kirby Air Riders recibe otra importante actualización para Nintendo Switch 2, la versión 1.3.1. Esta actualización añade compatibilidad con los próximos Amiibo. Además, incluye numerosos ajustes de balance para los riders y las máquinas. Por supuesto, también incluye las últimas correcciones de errores.

Notas del parche de actualización de Kirby Air Riders versión 1.3.1

Las siguientes figuras amiibo ya son compatibles:

Meta Knight y Shadow Star

King Dedede y Tank Star

Chef Kawasaki y Hop Star

Ajustes de equilibrio

Se ha ajustado el rendimiento de ciertos riders.

King Dedede

Modos afectados: City Trial/Air Ride

Mayor detección de ataques para Giro Rápido durante el modo Especial

Waddle Doo

Modos afectados: Todos los modos

Mejora del rendimiento de los giros en tierra

Gooey

Modos afectados: Prueba Urbana/Air Ride

Se ha aumentado el tiempo activo del modo especial.

Cappy

Modos afectados: Prueba Urbana/Air Ride

Se ha reducido la velocidad máxima del modo especial.

Modos afectados: Air Ride/Top Ride

Se ha reducido la durabilidad del sombrero de hongo.

Modo afectado: Top Ride

Se ha aumentado el tiempo que tarda el sombrero de hongo en volver a su estado original.

Scarfy

Modo afectado: Top Ride

Se ha aumentado la velocidad máxima en estado de furia.

Noir Dedede

Modo afectado: Top Ride

Se ha reducido el rendimiento en los giros.

*Notas completas en el enlace solo en inglés.

Corrección de errores

Se ha mejorado la estabilidad de la comunicación durante el juego en línea.

Había un problema en la Lista de Verificación donde el número de eventos, máquinas, pilotos, etc., no se contabilizaba correctamente en las tareas aplicables. Esto se ha solucionado para que, incluso si el problema ya se ha producido, los jugadores puedan restablecer el conteo al número correcto reiniciando el juego. Se solucionó un problema en la lista de verificación por el cual no se podían obtener las recompensas por completar todas las tareas de Air Ride, Top Ride, City Trial y Road Trip.

Se solucionó un problema en la lista de verificación por el cual la tarea «Golpea a 2 pilotos con Kaboombs en una sola carrera» no se consideraba completada en una partida en línea, incluso si se cumplían las condiciones.

Se solucionó un problema por el cual a veces aparecían varias piezas de la misma máquina legendaria durante las partidas en línea de City Trial.

Se solucionó un problema en el circuito Air Ride, Cyberion Highway, por el cual los pilotos a veces se salían del circuito después de salirse de los rieles de grind y no podían regresar al circuito.

Se solucionó un problema por el cual, al realizar un Giro Rápido en un riel de grind justo antes de que terminara la Especial de un piloto específico, esta no terminaba.

Se solucionó un problema en el circuito Air Ride, Fisura Cristalina, donde los riders podían alcanzar velocidades anormalmente altas al saltar del suelo del halfpipe usando la habilidad Copiar Taladro.

Había un problema con Taranza, donde se podía producir seda de araña incluso estando congelado, por ejemplo, con la habilidad Copiar Congelación de un rival, lo que permitía que el estado de congelación se liberara rápidamente. Este problema se ha solucionado para que Taranza no pueda producir seda estando congelado.

Se solucionó un problema donde los sombreros no se reflejaban al aleatorizar a los riders en el Juego Local.

Se solucionó un problema donde, si un Scarfy controlado por un jugador estaba cerca cuando una Estrella Transformable colocada en un garaje se transformaba, Scarfy podía entrar en estado de enfado.

Se solucionó un problema en el circuito Air Ride, Caballeros de Damas, donde los efectos de apariencia de las rampas de salto que aparecían y desaparecían a veces no estaban alineados con su posición real.

Se solucionó un problema con Estrella Transformable donde a veces no aceleraba si se realizaba un Impulso de Carrera al finalizar un cambio de modo. Se solucionó un problema por el cual ciertas Habilidades de Copia no funcionaban correctamente después de que Scarfy terminara su estado de enfado mientras las Habilidades de Copia estaban activadas.

Se solucionó un problema por el cual, en raras ocasiones, las miniaturas de Mis Máquinas eran incorrectas.

Se solucionó un problema en Prueba de la Ciudad por el cual los objetos a veces no aparecían al destruir cristales en el área subterránea con el ataque automático de Knuckle Joe.

Se solucionó un problema en Carrera Libre por el cual, después de registrar una Mejor Marca Personal con Transformar Estrella (modo estrella o modo moto), los datos de la Mejor Marca no se podían cargar al intentar iniciar una carrera en un modo diferente al que se registró la Mejor Marca Personal.

Se solucionó un problema por el cual los récords de eventos en línea a veces se usaban como valor de referencia para la condición de búsqueda «Puntuación Máxima» en Espectador.

Dado que los récords que no se podían obtener en el juego normal a veces se usaban como valor de referencia, todos los valores de referencia para «Puntuación Máxima» se han inicializado en esta última actualización.

Los resultados de la búsqueda de «Puntuación Máxima» no se mostrarán temporalmente hasta que los jugadores compitan con y en las máquinas/circuitos correspondientes. Se solucionó un problema por el cual el juego dejaba de progresar si el circuito se aleatorizaba durante una Serie Top Ride en un paddock.

Se realizaron otras correcciones de jugabilidad.

La versión 1.3.1 podría no ser compatible con las repeticiones de la versión 1.3.0. La versión 1.3.1 no es compatible con las repeticiones de la versión 1.2.0 y anteriores. Convierte las repeticiones que quieras conservar a archivos de video seleccionando Grabar en la pantalla de configuración de reproducción, dentro de Datos en caché y Repetición de datos, antes de descargar la actualización. Se requiere una tarjeta microSD Express para usar esta función.