Videojuegos

Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra

Un millón de Amiibo de Kirby.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Dos nuevas figuras Amiibo se unen a la línea de Kirby Air Riders, que actualmente están entre las más costosas de los nuevos Amiibo. Nintendo reveló las figuras de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra. Las fechas de lanzamiento se anunciarán más adelante. Recientemente el juego exclusivo para Switch 2, Kirby Air Riders, lanzó su parche de actualización 1.3.1.

Kirby Air Riders Amiibo

Al igual que otros Amiibo de Kirby Air Riders, los personajes se pueden intercambiar con las Air Ride Machines. Pero esta no es la única novedad. King Dedede & Tank Star ya tiene fecha de lanzamiento, confirmada por Nintendo para el 2 de julio del 2026.

- Publicidad -
Kirby Air Riders Amiibo

Mientras tanto, el 5 de marzo salieron dos Amiibo más de Kirby Air Riders, ya que Nintendo lanzó Meta Knight & Shadow Star, así como Bandana Waddle Dee & Winged Star.

Kirby Air Riders Amiibo

Kirby & Warp Star se lanzó el pasado noviembre. Chef Kawasaki & Hop Star también se espera para este año.

En comercios locales, la figura Amiibo de Bandana Waddle Dee & Winged Star tiene un precio de 237.900 pesos colombianos, al igual que la de Kirby & Warp Star. Estas mismas figuras tienen un precio de 50 dólares estadounidenses, por lo que el cambio de moneda está significativamente más alto que la tasa representativa del mercado.

🍩

La bola rosa va rodando

Kirby Air Riders: notas de actualización del parche 1.3.1 para Switch 2
Kirby Air Riders: notas de actualización…
Así es el Nintendo Mall Tour Latinoamérica en Bogotá, Colombia
Así es el Nintendo Mall Tour…
«Es mejor que la gente juegue y no se fije en quién creó los juegos», dice Masahiro Sakurai ante reconocimiento a su trabajo
«Es mejor que la gente juegue…
Fechas y horas de las pruebas gratis de Kirby Air Riders
Fechas y horas de las pruebas…
Fecha, hora y cómo ver el segundo Nintendo Direct de Kirby Air Riders
Fecha, hora y cómo ver el…
La vida de Masahiro Sakurai (Kirby, Smash Bros.) se convertirá en un ‘manga’
La vida de Masahiro Sakurai (Kirby,…
Más de:
Kirby Air Riders Kirby Air Riders
Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys
The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento
Ubisoft habla sobre el futuro de Assassin’s Creed, confirma el remake de Black Flag
Los creadores de Guilty Gear anuncian un curioso juego con gorilas, bananos, cartas y supervivencia
Guía Resident Evil Requiem con la ubicación de todas las monedas antiguas
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone
No hay comentarios

Lo último

Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone
Tecnología
Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada
Anime y Manga
Doom
Logran hacer que neuronas humanas vivas jueguen Doom en un experimento científico
Tecnología
15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
Anime y Manga