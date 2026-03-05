Kirby Air Riders: nuevos Amiibo de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra

Dos nuevas figuras Amiibo se unen a la línea de Kirby Air Riders, que actualmente están entre las más costosas de los nuevos Amiibo. Nintendo reveló las figuras de Sword Kirby & Dragoon y Noir Dedede & Hydra. Las fechas de lanzamiento se anunciarán más adelante. Recientemente el juego exclusivo para Switch 2, Kirby Air Riders, lanzó su parche de actualización 1.3.1.

Al igual que otros Amiibo de Kirby Air Riders, los personajes se pueden intercambiar con las Air Ride Machines. Pero esta no es la única novedad. King Dedede & Tank Star ya tiene fecha de lanzamiento, confirmada por Nintendo para el 2 de julio del 2026.

Mientras tanto, el 5 de marzo salieron dos Amiibo más de Kirby Air Riders, ya que Nintendo lanzó Meta Knight & Shadow Star, así como Bandana Waddle Dee & Winged Star.

Kirby & Warp Star se lanzó el pasado noviembre. Chef Kawasaki & Hop Star también se espera para este año.

En comercios locales, la figura Amiibo de Bandana Waddle Dee & Winged Star tiene un precio de 237.900 pesos colombianos, al igual que la de Kirby & Warp Star. Estas mismas figuras tienen un precio de 50 dólares estadounidenses, por lo que el cambio de moneda está significativamente más alto que la tasa representativa del mercado.