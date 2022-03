Kirby and the Forgotten Land: lista de códigos de regalo para Switch

El buen Kirby apenas está celebrando su nuevo juego en Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land. Nosotros estamos preparando la reseña a punta de juego cooperativo, pero mientras tanto les compartimos algunos códigos de regalo redimibles al interior de Kirby and the Forgotten Land. Para esto es necesaria una conexión a internet.

En el nuevo título 3D de Kirby podemos introducir códigos de regalo que nos ayudan en la aventura. Exactamente en el pueblo de Waddle Dee, que debemos repoblar rescatando a estas criaturas (algo así como las estrellas en Super Mario 3D World). Las recompensas a cambio son monedas –para comprar mejoras de arsenal– y objetos consumibles.

Esta es una lista progresiva verificada con códigos de regalo para Kirby and the Forgotten Land. La mayoría son permanentes y otros tienen fecha límite de redención, para que estés pendiente.

– MOUTHFULMODE – Monedas estrella x100, pastel Coche transmórfico (hasta el 25 de abril)

– KIRBYMICROSITE – Monedas estrella x150, Ataque + (hasta el 10 de junio)

– BRAWLINGCOLOSSEUM – Monedas estrella x500, Ataque +

– CLEARDEMO – Monedas estrella x300

– FIRSTPASSWORD – Monedas estrella x100

– KIRBYSTORY – Monedas estrella x300

– KIRBYTHEGOURMET – Piedra de rareza, pastel Coche transmórfico

– NEWADVENTURE – Monedas estrella x300, Piedra de rareza

– THANKYOUMETAKNIGHT – Piedras de rareza x3

Sin verificar:

THANKYOUKIRBY

KIRBYNEWSDESK

El código de regalo KIRBYMICROSITE proviene del sitio oficial de Kirby and the Forgotten Land para América. Si al navegarlo encuentras cinco objetos ocultos en sus páginas, recibes no solo el mismo código sino 100 monedas Platino de My Nintendo.