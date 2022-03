Ya podemos descargar la demo gratis de Kirby and the Forgotten Land

Confesamos que no hemos podido dejar de pensar en Kirby desde que lo vimos tratar de devorar un carro entero en el tráiler de Kirby and the Forgotten Land, pero estamos aún más obsesionados después de jugar la demo gratis del juego que ya está disponible en la eShop de Nintendo Switch.

¿Sienten curiosidad por este título? Entonces no esperen más y denle una buena probada. Diríjanse a la eShop de Nintendo Switch, busquen Kirby and the Forgotten Land y seleccionen la opción ‘Descargar Demo’.

¿Qué podemos hacer en la demo gratis de Kirby and the Forgotten Land?

Podemos jugar tres niveles completos y enfrentar un jefe. Lo mejor de todo es que tras superar el tutorial de aproximadamente 10 minutos, podemos jugar con alguien más gracias al modo multijugador cooperativo. Esta característica es solo local y el segundo jugador controlará siempre a un Waddle Dee.

Sabemos que se lo están preguntando y la respuesta es sí. La demo nos permite usar el ‘mouthful mode’ y tratar de devorar un carro. ¡Solo por eso vale la pena!

Jugar esta demo también nos proporciona «códigos de regalo» que podremos usar si conseguimos el juego completo. Estos funcionan al estilo de los ‘regalos misteriosos’ de Pokémon y nos darán objetos útiles.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del juego?

El nuevo juego de Kirby se pondrá a la venta el viernes 25 de marzo de 2022. Será exclusivo para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo