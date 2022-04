Kirby and the Forgotten Land – Reseña

Existen muchos juegos de Kirby. No solo los que han salido a la luz, sino los que en pleno desarrollo por parte de HAL Laboratory fueron cancelados. Durante los primeros años de GameCube hubo tres proyectos planeados de Kirby, cuyas ideas se difuminaron, se convirtieron en otros títulos o fueron rechazadas por completo. Sin contar Kirby Air Ride.

Uno de ellos era la primera aventura en 3D de Kirby, con pequeños escenarios cerrados y fases de batalla. Más avanzado que lo hecho por Kirby 64: The Crystal Shards, que optó por una línea tradicional. Diferentes aspectos cooperativos del cancelado «Kirby 3D» se trasladaron a juegos como Return to Dream Land (Wii) y Kirby Star Allies (Switch). Más importante, el subjuego ‘Kirby 3D Rumble’ en Planet Robobot fue quien lo recreó primero.

Basado en aquel, 3DS recibió la rebautizada versión individual Kirby’s Blowout Blast, con nuevos y grandes escenarios, enemigos y jefes. Pero sin permitir copiar habilidades en homenaje a Kirby’s Dream Land (Game Boy). Resulta claro que este largo camino desde su concepto en el cubo, es el que recorrió la bola rosa de Nintendo hasta llegar a Kirby and the Forgotten Land.

Kirby 3D World

Kirby and the Forgotten Land fue presentado como un juego donde Kirby viaja por un entorno «posapocalíptico», atípico para un título del personaje creado por Masahiro Sakurai. Realmente es la aventura 3D consolidada que tanto tiempo estuvo cocinándose entre otras entregas, aún cuando sus niveles sean lineales y sigan la fórmula de plataformas.

En otras palabras, más que un Super Mario Odyssey, los jugadores encontrarán un Super Mario 3D World con Kirby, limitado a un solo compañero opcional. No es una mala comparación –para nada–, pues a pesar de no poder manipular la cámara libremente, los niveles han sido perfectamente construidos, balanceando la jugabilidad, atmósfera y dificultad. El despliegue de movimientos de Kirby es completamente fluido, da gusto controlarlo.

Cada nivel está usualmente repartido en tres secciones, entre las que debemos rescatar varios Waddle Dee y completar misiones secundarias. Después de cuatro niveles en los primeros cinco mundos, encontramos un respectivo escenario de jefe. Otro par de mundos finales presentan un nivel adicional. Más que dificultad, la rejugabilidad yace en completar las misiones secundarias, que reúnen más Waddle Dee.

Los Waddle Dee son como las estrellas de Super Mario 3D World. Rescatarlos es necesario para desbloquear tiendas y edificios en el pueblo de donde fueron secuestrados. Mismo que sirve como hub para Kirby, al que puede volver cuando desea para recuperar salud, comprar objetos consumibles y cápsulas gashapon; mejorar en la armería sus habilidades obtenidas y luchar en el coliseo contra varios enemigos como Meta Knight.

Una tierra olvidada llena de vida

A pesar de la civilización abandonada que se nos presenta en Kirby and the Forgotten Land, estamos lejos de presenciar un posapocalipsis puro y duro en un juego de Kirby. Es una tierra plenamente desconocida para el devorador rosa. La naturaleza ha retomado buena parte de la metrópolis a la que llegamos, pero conserva una belleza impoluta entre los vestigios del pasado.

Desde cierto punto de vista es un lugar muy parecido al mundo real. Carreteras, puentes, edificios, centros comerciales, túneles, metro subterráneo, playas turísticas, parque de diversiones, laboratorios, ciudades nevadas y desérticas. Todos los escenarios se acoplan a la perfección con la Tierra, o por lo menos una dimensión alterna poblada con criaturas tiernas y salvajes por igual.

En un principio es extraño ver a Kirby como protagonista en dicha atmósfera. O ese quizás sea el valor agregado. Los juegos de Kirby siempre han intentado incursionar alguna mecánica original o estilo artístico, en medio de todo buscan ser diferentes entre la simplicidad de sus personajes. Desde el deseo de Satoru Iwata por un primer juego para Game Boy que fuese sencillo y fácil de controlar, hasta las numerosas entregas que le siguieron con un Kirby ultrapoderoso.

Otras iteraciones como el excelente Kirby: Planet Robobot ya habían hecho énfasis en ciudades de otros mundos con elementos terrícolas. Ahora bien, en Kirby and the Forgotten Land estos elementos cobran mayor vida y ayuda la forma en que Switch desenvuelve progresivamente los niveles. No negamos que una exploración más abierta habría caído de maravilla, pero el juego sabe defenderse.

Las habilidades transmórficas de Kirby

Mientras en las habilidades de copia solo encontramos 12 con capacidad de mejorarlas –una cantidad notablemente reducida a la de anteriores juegos–, el interés yace en las transformaciones. Las habilidades transmórficas no son propiamente del arsenal de Kirby, sino objetos que devora a medias para poderlos utilizar y desechar, dado su considerable tamaño.

Estas transformaciones se pueden utilizar principalmente para abrir caminos ocultos y avanzar a través de los escenarios. Lo llamativo es que se basan en su mayoría en objetos de construcción, como un cono, tubería, elevador, armario, escaleras o una cúpula. También podemos medio devorar un auto, una máquina dispensadora, un anillo de viento y una burbuja de agua.

Es altamente gracioso ver a Kirby hacer uso de estas habilidades transmórficas, aunque no cuenten como permanentes ni para enfrentar jefes, solo enemigos comunes. Hay otra sorpresa final relacionada con un vehículo de automotor de alto calibre, uno con mucha personalidad para Kirby y tan ‘hardcore’ como ha de esperarse del luchador más fuerte de Super Smash Bros.

Entre las habilidades de copia existen mejoras espectaculares. No solo la espada pasa por la del propio Meta Knight si logramos vencerlo, sino que el fuego volcánico puede mejorarse a dragontino y con este procurar devastadores ataques con efecto de quemaduras. El martillo es otra de las armas fuertes, alcanzando hasta una tercera mejora si contamos con el plano necesario, monedas estrella y piedras de rareza.

No todos los que vagan están perdidos

El mundo de Kirby and the Forgotten Land se ha creado para ser explorado una y otra vez, resolviendo asuntos secundarios pendientes por nivel. Es por esto que recorrerlo va mejor en compañía. Podemos lanzarnos a la aventura en multijugador local para dos. El primer jugador siempre controla a Kirby, mientras que el segundo a un Waddle Dee Bandana. Este último solo puede utilizar una lanza y no habilidades, aún así nunca sobra su ayuda.

Tal como sucedía en Super Mario 3D World, el único problema es que el jugador que decida adelantarse o andar por su lado «arrastra» al otro y le deja poco espacio para explorar. Entendemos que en SM3DW no haya otra alternativa a convertir en burbuja al jugador relegado (al fin y al cabo son máximo cuatro al mismo tiempo). Pero como en el título de Kirby los jugadores se limitan a dos, HAL Laboratory podría haber introducido una pantalla dividida dinámica.

De cualquier modo, es un detalle ínfimo que se puede solucionar con la comunicación, de hecho un buen ejercicio con quien sea la pareja de juego. Kirby and the Forgotten Land es un título que refleja la experiencia de su desarrollador y capaz de sorprender a viejos conocedores o nuevos entusiastas por partes iguales. Sí, existen muchos juegos de Kirby, pero a veces se necesita solo uno para romper el molde.

Kirby and the Forgotten Land 8.9/10 Nota Lo que nos gustó - El plataformas 3D de Kirby -concebido para GameCube- al fin se ha graduado.

- Buen diseño de escenarios y banda sonora.

- Las habilidades transmórficas son creativas y divertidas.

- Sienta las bases para un futuro mundo abierto de Kirby. Lo que no nos gustó - Número de habilidades de copia, comparado con juegos previos.

- El modo cooperativo es algo limitado. En resumen Kirby and the Forgotten Land es la realización de un conjunto de ideas que pasaron por diferentes etapas y entregas durante 20 años. Kirby se controla a la perfección en su aventura 3D de exploración libre, aunque deba seguir el camino predefinido de los niveles, compensados con una belleza innata abandonada. Las nuevas transformaciones se lucen y llevan el protagonismo frente a las clásicas habilidades de copia. Es un juego delicadamente construido por HAL Laboratory y ubicado muy arriba entre los mejores exponentes de la hambrienta bola rosa.

Reseña hecha con una copia digital de Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.