Fecha y cómo ver en vivo el concierto del aniversario 30 de Kirby

¡Feliz cumpleaños a nuestra caótica bolita rosada favorita! 2022 será un gran año para el adorable personaje creado por Masahiro Sakurai. Además del lanzamiento del nuevo juego Kirby and the Forgotten Land, Nintendo va a celebrar sus tres décadas con la música que lo ha hecho famoso. Pero eso no es lo mejor, podremos ver este concierto de aniversario 30 de Kirby completamente gratis y en vivo mediante YouTube.

El evento contará con la participación de 35 músicos que interpretarán las canciones más conocidas de la historia del personaje. También habrán enormes pantallas LED que presentarán a un Kirby animado.

¿Cuál es la fecha del concierto de aniversario 30 de Kirby y dónde se celebrará?

El concierto se llevará a cabo en el teatro Tokyo Garden de la ciudad de Tokio, Japón, el jueves 11 de agosto de 2022.

Cómo ver el concierto en Internet

Lo único que tenemos que hacer es visitar el canal oficial de Kirby en YouTube el el jueves 11 de agosto de 2022 a las 4:00 a.m. (hora de Colombia) para ver el evento en vivo. Si no quieren madrugar, no se preocupen. El concierto de 30 años de Kirby estará disponible en el mismo canal por tiempo limitado.

Si quieren dar una pequeña muestra a lo que nos espera, a continuación pueden ver la apertura del concierto similar que se realizó para celebrar los 25 años del personaje en 2017:

Fuente: sitio web oficial del evento