Durante el Nintendo Direct de 23/09/2021, la gran N presentó la próxima gran aventura de Kirby. Aunque el adelanto evidenció cómo será la jugabilidad, aún había varios detalles sobre Kirby and the Forgotten Land que permaneceron como un misterio. Por fortuna, un nuevo adelanto se ha encargado de revelar la fecha de lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land, algunos de los escenarios explorables y varias de las habilidades que estarán disponibles. Como si eso no fuera suficiente, el tráiler deja ver un rostro familiar para los fanáticos.

A continuación, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre el próximo juego de Kirby.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land?

Como de costumbre, Kirby podrá absorber a los enemigos para obtener sus habilidades.

El lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land está programado para el 25 de marzo de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego será una exclusiva de Nintendo Switch.

¿Ya puede reservarse?

Sí, Kirby and the Forgotten Land ya puede reservarse siguiendo este enlace.

¿De qué tratará la historia de Kirby and the Forgotten Land?

Por el momento, no se sabe mucho sobre la historia de Kirby and the Forgotten Land ni en qué punto de la cronología estará ubicado. Lo único que se sabe con certeza es que esta aventura se desarrollará en las ruinas de una antigua civilización y que el protagonista deberá rescatar a los Waddle Dee de la Jauría. Por el momento se desconoce cómo irá a parar Kirby ahí.

¿Cómo será la jugabilidad de Kirby and the Forgotten Land?

Kirby and the Forgotten Land podrá jugarse tanto en solitario como en cooperativo local.

Aunque los jugadores podrán moverse libremente por zonas en 3D, esta entrega mantendrá el ADN de la franquicia. En la vena de anteriores entregas, Kirby podrá absorber a sus enemigos para obtener sus habilidades. Entre estas se encuentran dos completamente inéditas: Taladro y Cazador. Otras mecánicas clásicas que estarán presentes son la capacidad de escupir a los enemigos como proyectiles y la habilidad de flotar. Adicionalmente, Kirby and the Forgotten Land podrá jugarse en modo cooperativo local por medio de los mandos Joy-Con. El último adelanto deja ver que tanto Kirby como Bandana Waddle Dee podrán evadir ataques. Otra novedad en materia de jugabilidad de Kirby and the Forgotten Land será Ciudad Waddle Dee. En esta locación, los jugadores podrán participar en minijuegos y desbloquear coleccionables.

Fuente: canal oficial de Nintendo