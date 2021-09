La leyenda dice que si cierras los ojos por unos cuantos y luego los vuelves a abrir, Nintendo ya ha sacado un nuevo juego de Kirby. Por supuesto, eso es una exageración. Sin embargo, es verdad que la franquicia de HAL Laboratory es una de las más consentidas de la gran N.

¿Quieren una prueba? Vean el último Nintendo Direct.

Durante el más reciente Nintendo Direct (23/09/2021), la compañía japonesa mostró el primer tráiler de jugabilidad de la próxima entrega de la querida serie: Kirby and the Forgotten Land. Si bien la franquicia no es ajena a los gráficos en 3D y The Crystal Shards fue el primer plataformero 3D de la serie, esta será la primera entrega con un escenario abierto explorable.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land?

El lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land está programado para 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego será una exclusiva de Nintendo Switch.

¿Ya puede reservarse?

No, Kirby and the Forgotten Land todavía no puede reservarse.

¿De qué tratará la historia de Kirby and the Forgotten Land?

Por el momento, no se sabe mucho sobre la historia de Kirby and the Forgotten Land ni en qué punto de la cronología estará ubicado. Lo único que se sabe con certeza es que esta aventura se desarrollará en las ruinas de una antigua civilización. Se desconoce cómo irá a parar Kirby ahí.

¿Cómo será la jugabilidad de Kirby and the Forgotten Land?

En la vena de anteriores entregas, Kirby podrá tragar a sus enemigos para obtener sus habilidades. Otras mecánicas clásicas que estarán presentes son la capacidad de escupir a los enemigos como proyectiles y la habilidad de flotar. No obstante, el adelanto también deja ver que el protagonista tendrá un comando dedicado a la evasión. Se desconoce si esta será la única novedad en materia de jugabilidad que implementará Kirby and the Forgotten Land.

Fuente: Nintendo Direct (23/09/2021)