Kiwami 3 es el último juego de la línea de remakes de los primeros Yakuza

Ahora que la serie Kiwami ha finalizado, ¿cuál será el destino del hombre que borró su nombre en la franquicia Like a Dragon?

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Hoy es oficialmente el lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties y desde antes de su llegada al mercado, el último título desarrollado por el Ryu Ga Gotoku Studio ha estado en el centro de la polémica.

Yokoyama announced Kiwami 3 will the last game in the 'Kiwami' line, and will "potentially" start a new line of games
byu/Dastanovich inyakuzagames

Ryu Ga Gotoku ha confirmado que Yakuza Kiwami 3 marcará el cierre definitivo de la serie de remakes denominada “Kiwami”. La noticia fue revelada por el director del estudio, Masayoshi Yokoyama, durante una transmisión en vivo. En esta transmisión, el director de RGG señaló que la marca Kiwami no tendrá continuidad tras el lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Ahora que Yakuza Kiwami 3 será el último remake, ¿qué sigue para la franquicia Like a Dragon?

A pesar de finalizar la etapa Kiwami, RGG Studio no abandonará la historia de Kazuma Kiryu. Yokoyama indicó que el equipo planea iniciar un proyecto diferente que no seguirá la numeración tradicional ni se vinculará directamente con los remakes actuales.

No se trata de algo como Like A Dragon 9, sino de una nueva serie con un significado distinto. Es algo que se comprenderá al jugar Yakuza Kiwami 3.

Afirmó Masayoshi Yokoyama, director de Ryu Ga Gotoku Studio.

A pesar de no haber sido confirmado, algunos fanáticos piensan que esta declaración sugiere una posible divergencia narrativa, donde los eventos de los juegos Yakuza 4, 5 y 6 podrían ser reinterpretados o sustituidos por una cronología alternativa. Sin embargo, por el momento es muy temprano para especular cualquier cosa sobre el futuro de la franquicia. Además, con el estudio a cargo del nuevo Virtua Fighter y el enigmático Stranger Than Heaven es muy probable que pase un buen tiempo hasta que conozcamos noticias sobre la franquicia Like a Dragon.

En nuestra reseña de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties dijimos que en conjunto son un gran juego que cuenta una historia redonda. Sin embargo, así como en su momento la tercera entrega significó un antes y un después para la franquicia, su reimaginación ha evidenciado un posible estancamiento o cansancio de la fórmula. Pueden leer nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Vía: Reddit

