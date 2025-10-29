Kizuna Encounter: Super Tag Battle – Reseña (PC)

Kizuna Encounter: Super Tag Battle, conocido en Japón como Fūun Super Tag Battl, es un videojuego de lucha 2D desarrollado por SNK. Este título fue lanzado originalmente para la placa arcade Neo Geo MVS en septiembre de 1996. Posteriormente, el juego llego a las consolas Neo Geo AES, PlayStation 2 —como parte de Fūun Super Combo—. Adicionalmente, una versión para la Consola Virtual de Wii fue lanzada y recientemente llegó a PC (Steam) como parte de la NEO GEO Premium Selection a cargo de Code Mystics.

El juego cuenta con rollback netcode y la posibilidad de jugar con cuatro personas. Sin embargo, esperar un combate puede ser un desafío para la paciencia.

Este juego es la secuela directa de Savage Reign, pero se implementó una reformulación completa del concepto y el nombre debido a que su antecesor no tuvo éxito. Ya que, en la década del 90, el mercado de juegos de pelea estaba el saturado de títulos de toda clase. Kizuna Encounter se distingue por ser uno de los precursores en la implementación del combate por equipos (Tag-Team) en el género de lucha 2D. Además, el juego cuenta con elementos de otros títulos de SNK como Art of Fighting, Samurai Shodown y The King of Fighters.

Una historia simple para los estándares de SNK

La historia de Kizuna Encounter se desarrolla en Zipang City, una metrópolis futurista donde se han fusionado diversas culturas y formas de artes marciales. La trama gira en torno a la segunda edición del torneo “Battle of the Beast God”. El responsable de este nuevo torneo es King Leo, quien busca venganza tras haber sido derrotado, junto a su impostor King Lion, por Syo Hayate en la edición anterior. Humillado, King Leo patrocina el evento con una novedad crucial en su formato. La segunda edición del torneo exige que los competidores formen equipos de dos luchadores. Los combates se resuelven mediante el sistema de relevos (tag), donde los compañeros pueden alternar durante la pelea, la cual termina cuando uno de los dos luchadores queda K.O.

El zoom dinámico muestra a los luchadores con gran detalle cuando estaban cerca y se aleja para revelar el esplendor del escenario cuando los personajes se separan.

La mayoría de los participantes originales del primer torneo regresan para luchar en alianzas temporales o por amistad. Sin embargo, personajes como Carol Stanzack y Nicola Zaza no hacen parte de esta nueva edición del torneo. En su lugar se unen Rosa, una amazona líder de una resistencia que lucha activamente contra King Leo y Kim Sue Il —recordado por ser uno de los strikers de Kim Kaphwan en KOF 2000— quien es un detective con un alto sentido de la justicia. En total Kizuna Encounter: Super Tag Battle cuenta con un total de 10 personajes. Además, de los dos jefes ocultos. Estos son King Lion —también conocido como Kage Shishioh— y Jyazu.

¿Cómo se Kizuna Encounter: Super Tag Battle?

Al igual que Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, el juego cuenta con un modo entrenamiento a la altura de las exigencias actuales.

Este juego es el sucesor de Savage Reign y marca un quiebre total con el juego anterior, abandonando la dualidad de planos para abrazar un sistema de combate por relevos. Este sistema es el pilar central de la jugabilidad, la cual permite a los jugadores gestionar a sus luchadores de manera activa. Ya que el cambio de personaje, es solo posible dentro de la Tag Zone o zona de relevo. Esta limitación obliga a los jugadores a controlar la posición en el escenario y acorralar al oponente lejos de su zona de relevo para impedirle cambiar de luchador. Sin embargo, al no poder usar al otro personaje, este puede recuperar vida.

La galeria cuenta con 33 piezas de arte conceptual, algunas de ellas bloqueadas hasta que cumplamos con algunos objetivos.

No obstante, gracias a que con solo la derrota de un miembro termina el round, los combates son bastante cortos. En cuanto a la ejecución, los controles fueron simplificados respecto a su antecesor. Esto queda evidenciado en el uso de tan solo tres botones (Puño A, Patada B, Arma C). Pero la innovación más destacada —para su época— es el Chain Combo Universal. Esta es una característica permite a todos los luchadores encadenar ataques básicos de forma intuitiva, sentando las bases de combos más largos y mortales. Sumado a esto, SNK introdujo un robusto sistema defensivo y de evasión: movimientos como el Esquive con Desplazamiento (A+B), similar al sidestepping de The King of Fighters, se vuelve esencial para evadir la presión y alcanzar la zona de relevo.

Todo un referente del género para su época

Además, el juego cuenta con bloqueo aéreo, guard cancel similar al de la franquicia Darkstalkers de Capcom y una simplificación en la gestión de armas, que pueden recuperarse de forma segura mediante el relevo. La dificultad recae —como fue costumbre en la década del 90 con los juegos de SNK— con jefes icónicos e injustos como King Leo (Shin Shishioh) y Jyazu. Afortunadamente, con la llegada del relanzamiento del 2025, esta dificultad puede ser ajustada.

La lista de movimientos y tutoriales del juego se encuentran totalmente localizados al español.

En cuanto al apartado gráfico, Kizuna Encounter: Super Tag Battle cuenta con una atmósfera postapocalíptica y oscura, caracterizada por el uso de colores intensos y sprites de personajes de gran tamaño, muy al estilo de Art of Fighting. Los escenarios complementan esta estética sobresaliente con entornos urbanos como tugurios y construcciones abandonadas. Además, los fondos cambian para reflejar diferentes momentos del día. Este es un elemento visual heredado de títulos de SNK como Samurai Shodown.

El pulido diseño artistico contrasta con la poco cuidada historia.

Cabe resaltar, que a pesar de la calidad técnica y la cuidada ambientación, el diseño de los personajes puede ser “poco inspirado” o “extraño” en comparación con otras franquicias icónicas de la otrora compañía de Osaka. En contraste, la música de Kizuna Encounter: Super Tag Battle cuenta con la calidad que distinguía a SNK en la década del 90. Este aspecto se ve enriquecido gracias a la jukebox incluida en la versión de Code Mistycs.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Kizuna Encounter: Super Tag Battle provista por SNK.