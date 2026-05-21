Videojuegos

Kliff se cansó del mapa de Crimson Desert y se va a pelear a Fortnite – fecha y detalles de la skin de Kliff que se puede conseguir «gratis»

Victoria Campal para el Melena gris.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

No cabe duda que —para bien y para mal— Crimson Desert es uno de los juegos más comentados en lo que va de 2026 y ya sabemos qué pasa cuando un título alcanza este nivel de notoriedad: ¡Tiene una colaboración con Fortnite! Así es, pronto podremos adquirir la skin del protagonista del juego y líder de los Melenas Grises, Kliff. Incluiso podemos conseguirlo «gratis» bajo ciertas circunstancias, pero ya se imaginarán por qué entrecomillamos la palabra ‘gratis’.

Aunque ya se conocía su existencia, este nuevo atuendo fue confirmado oficialmente en la publicación del video oficial sobre los nuevos objetos que llegarán a la tienda en las últimas semanas de mayo de 2026.

- Publicidad -

Como pudieron ver, allí se anunciaron nuevas skins de El Mandaloriano, Batman, un droide acompañante, una nueva mochila de Grogu y el atuendo de Kliff de Crimson Desert, que se pondrá a la venta en la tienda de Fortnite el lunes 26 de mayo de 2026.

Pueden ver cómo luce a continuación.

Pero comprarlo en la tienda del juego no es la única opción que tenemos para conseguirlo. Podemos recibirlo «gratis» también por la compra del juego Crimson Desert para PC en la tienda Epic Games Store siguiendo este enlace. Si lo hacen de esta forma, ya mismo pueden comenzar a usar la skin y no tienen que esperar al 26 de mayo a que llegue a la tienda.

Si no han comprado este juego, estaban considerando adquirirlo para PC y les interesa tener esta skin en Fortnite, la mejor opción es comprarlo allí por 279,000 pesos colombianos. Si prefieren jugarlo en Steam o en consolas, no vale la pena la inversión.

Esto es parte de las promociones que tiene Epic Games de regalar skins para Fortnite al comprar ciertos juegos en su tienda para tratar de aumentar las ventas de la frustrada competidora de Steam. Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 y Resident Evil Requiem son parte de dichas ofertas.

Más sobre Fortnite

Estos son los objetos de Ratatouille que llegarán a Fortnite y Rocket League, pero falta el que más queríamos
 Estos son los objetos de Ratatouille que llegarán…
La largamente esperada skin de Adam Smasher de Cyberpunk 2077 ya tiene fecha de lanzamiento en Fortnite y se puede conseguir «gratis»
 La largamente esperada skin de Adam Smasher de…
El modo Cero Construcción de Fortnite tendrá varios cambios que van desde ‘objetos de bolsillo’ hasta aguante ilimitado
 El modo Cero Construcción de Fortnite tendrá varios…
Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración
 Ya podemos ver cómo son las skins de…
Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO es Timothée Chalamet
 Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO…
Disney dijo tantas maravillas sobre Fortnite en su reporte financiero que estamos creyendo que de verdad planea comprar Epic Games
 Disney dijo tantas maravillas sobre Fortnite en su…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Crimson Desert Crimson Desert Fortnite Fortnite
Si bien no tiene sentido la noción de un «Pokémon GO 2», Niantic reafirma que eso no está entre los planes cercanos
Civilization VII es ahora una bestia completamente diferente gracias a la actualización ‘Prueba del tiempo’, permitiendo crear civilizaciones eternas
Tres sets de LEGO Pokémon sin anunciar incluyen tecnología Smart Play y así de geniales lucen
¿Traducción literal o localización? El nuevo LEGO Batman usa las dos y deja ver cuál es mejor
Berserk: ya sabemos cuándo sale el capítulo 384 del manga
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Si bien no tiene sentido la noción de un «Pokémon GO 2», Niantic reafirma que eso no está entre los planes cercanos
No hay comentarios

Lo último

Así lucen Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel en la nueva serie de las Tortugas Ninja
Cine y TV
¿Cuántos niveles tiene LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y qué tan largo es?
Videojuegos
Gigant de Hiroya Oku, el autor de Gantz, tendrá una adaptación al anime
Anime y Manga
Los creadores de Kingdom Come: Deliverance están trabajando en un juego de El Señor de los Anillos
Videojuegos