Kliff se cansó del mapa de Crimson Desert y se va a pelear a Fortnite – fecha y detalles de la skin de Kliff que se puede conseguir «gratis»

No cabe duda que —para bien y para mal— Crimson Desert es uno de los juegos más comentados en lo que va de 2026 y ya sabemos qué pasa cuando un título alcanza este nivel de notoriedad: ¡Tiene una colaboración con Fortnite! Así es, pronto podremos adquirir la skin del protagonista del juego y líder de los Melenas Grises, Kliff. Incluiso podemos conseguirlo «gratis» bajo ciertas circunstancias, pero ya se imaginarán por qué entrecomillamos la palabra ‘gratis’.

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Aunque ya se conocía su existencia, este nuevo atuendo fue confirmado oficialmente en la publicación del video oficial sobre los nuevos objetos que llegarán a la tienda en las últimas semanas de mayo de 2026.

Ve por unas palomitas de maíz y mira la tienda de esta semana 🍿 pic.twitter.com/B10sTHzqWN — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) May 20, 2026

Como pudieron ver, allí se anunciaron nuevas skins de El Mandaloriano, Batman, un droide acompañante, una nueva mochila de Grogu y el atuendo de Kliff de Crimson Desert, que se pondrá a la venta en la tienda de Fortnite el lunes 26 de mayo de 2026.

Pueden ver cómo luce a continuación.

Pero comprarlo en la tienda del juego no es la única opción que tenemos para conseguirlo. Podemos recibirlo «gratis» también por la compra del juego Crimson Desert para PC en la tienda Epic Games Store siguiendo este enlace. Si lo hacen de esta forma, ya mismo pueden comenzar a usar la skin y no tienen que esperar al 26 de mayo a que llegue a la tienda.

Si no han comprado este juego, estaban considerando adquirirlo para PC y les interesa tener esta skin en Fortnite, la mejor opción es comprarlo allí por 279,000 pesos colombianos. Si prefieren jugarlo en Steam o en consolas, no vale la pena la inversión.

Esto es parte de las promociones que tiene Epic Games de regalar skins para Fortnite al comprar ciertos juegos en su tienda para tratar de aumentar las ventas de la frustrada competidora de Steam. Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 y Resident Evil Requiem son parte de dichas ofertas.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.