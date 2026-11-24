En 2027, la serie de juegos de acción y aventura ‘estilo souls’ con samuráis Nioh va a cumplir 10 años y para celebrarlo ya anunció varias novedades que llegarán a la más reciente entrega de esta serie. La más importante de todas es Bloody Insurrection, la segunda expansión DLC para Nioh 3 que continuará la historia de Takechiyo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de nioh 3. Seguir

Este DLC saldrá a la venta el jueves 17 de diciembre de 2026 para PlayStation 5 y para PC mediante Steam. Pueden ver su tráiler a continuación.

El DLC Bloody Insurrection lleva a los jugadores de Nioh 3 a la región de Shimabara en el año 1638 para explorar el conflicto entre el shogunato, los rebeldes, alquimistas españoles y los yokai. Nos codearemos con personajes históricos como Tachibana Muneshige y Amakusa Shiro. Visitaremos el castillo Hara, las cavernas de la Montaña Unzen y lucharemos usando nuevas Artes Marciales para cada tipo de arma, Artes, Ninjutsu, Magia Onmyo y Sellos de invocación.

Junto a esta expansión también llega a Nioh 3 en un nuevo nivel de dificultad al que solo se puede acceder quienes completen la historia principal y los dos DLC. En este se puede encontrar objetos y equipos de mayor calidad.

Finalmente tendremos el nuevo modo posjuego ‘Battlefield of Carnage’ en el que vamos a enfrentar numerosas oleadas de enemigos en diferentes campos de batalla hasta derrotar los jefes que nos darán diferentes efectos que nos ayudarán a seguir adelante.

Otro de los primeros anuncios del décimo aniversario es el lanzamiento de Nioh 3: Complete Edition la cual incluye el juego base junto con los dos DLC y no solo saldrá para PlayStation 5 y PC, sino también para Xbox Series X|S. Esta edición saldrá a la venta para todas las plataformas mencionadas el 28 de enero de 2027.

Se supone que este es solo el comienzo de la celebración del décimo aniversario y que Tecmo Koei tiene más anuncios relacionados con Nioh preparados para los próximos meses. Ya veremos de qué se trata.