Koei Tecmo escuchó a los fanáticos y anuncia que Kula y Mai si estarán en Dead or Alive 6 Last Round

Koei Tecmo ha revelado nuevos detalles sobre el relanzamiento de Dead or Alive 6 en EVO Japan 2026. Pero que nuevos detalles pueden revelar de un relanzamiento tan conservador como el de DOA 6. Pues lo anunciado por Koei Tecmo va de la mano con las declaraciones previas sobre Dead or Alive 6: Last Round, las cuales revelaron que el contenido que el juego tenia en colaboración con KOF XIV no estarían presentes en el relanzamiento. No obstante, el tráiler revelado en EVO Japan 2026 confirma que las invitadas de SNK, Mai Shiranui y Kula Diamond, formarán parte del contenido de Dead or Alive 6: Last Round.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Dead or Alive 6: Last Round. Seguir

¿Mai y Kula vendrán con el juego base o nuevamente se venderán como un DLC aparte?

Dead or Alive 6: Last Round incluirá mejoras técnicas para consolas de actual generación, un modo foto optimizado y la versión mejorada del escenario Lost Paradise, denominada «Oboro».

No todo es color de rosa con el anuncio de Dead or Alive 6: Last Round en EVO Japan 2026. Ya que, la inclusión de las luchadoras de The King of Fighters XIV presenta una distinción importante frente al resto del plantel. Mientras que todos los personajes DLC anteriores están integrados en la edición estándar de este relanzamiento, Mai y Kula se mantendrán como contenido descargable de pago. Además, la desarrolladora japonesa nuevamente confirmó que las compras realizadas en la versión original de Dead or Alive 6 no serán transferibles a Last Round, por lo que los usuarios deberán adquirir nuevamente a las guerreras de KOF XIV con sus cinco atuendos adicionales.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dead or Alive 6 Last Round?

La versión estándar y gratuita de Dead or Alive 6 Last Round llegará a PlayStation 5 el jueves 25 de junio de 2026. Esta edición (Last Round) tendrá además de los 24 luchadores del lanzamiento original, a los cinco personajes que que luego se unieron como contenido descargable (DLC). Adicionalmente, esta versión contará con mejoras de rendimiento y la inclusión de un nuevo modo foto, diseñado para capturar secuencias de combate con diversos ángulos de cámara.

Fuente: Koei Tecmo