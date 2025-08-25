Videojuegos

Koei Tecmo ha anunciado los juegos que llevarán a o tendrán anuncios en Tokyo Game Show (TGS) 2025

Los asistentes a la feria podrán probar una demostración de Nioh 3, el cual saldrá en el 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Koei Tecmo, ha oficializado su participación en el próximo Tokyo Game Show 2025, que se llevará del 25 al 28 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, con la lista de juegos que tendrán anuncios o llevarán para exhibir en la feria.

¿Cuáles son los juegos de Koei Tecmo que tendrán anuncios en Tokyo Game Show (TGS) 2025?

La alineación de juegos que Koei Tecmo llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025 incluye tres importantes lanzamientos que los asistentes podrán probar de primera mano. Uno de los juegos más esperados es Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, para Nintendo Switch 2. Este título, el cual expande el universo de la línea de tiempo de BotW y TotK, estará disponible para los asistentes a la feria. Adicionalmente, Ninja Gaiden 4, el cual estará disponible en sus versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC en la feria, estará presente como parte de la campaña de lanzamiento del juego. Finalmente, la lista se completa con Nioh 3, el cual tiene su lanzamiento planeado para algún momento del año 2026. Este juego, también estará disponible para los asistentes de la feria en sus diferentes versiones para PlayStation 5 y PC.

Koei Tecmo ha señalado que estos tres títulos serán el foco principal de su presencia en el Tokyo Game Show 2025. Sin embargo, la compañía ha prometido que proporcionará más detalles sobre sus planes y actividades para el evento en fechas posteriores. Por el momento, el anuncio se centra en la confirmación de la presencia de estos títulos y su disponibilidad para los asistentes a la feria.

En GamerFocus estaremos cubriendo a detalles todos los anuncios de Tokyo Game Show (TGS) 2025. Así que deben estar atentos.

Fuente: página oficial de la presencia de Koei Tecmo en Tokyo Game Show (TGS) 2025

