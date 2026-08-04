Koei Tecmo lanza en agosto una aplicación chatbot de Atelier Ryza que no deja de ser cultivo de IA

RyzaChat: Your Midsummer Dream Story with AI Ryza es, como su nombre indica, una nueva aplicación desarrollada por Gust de Koei Tecmo junto con SpiralAI, ambientada en el universo de Atelier Ryza y enteramente dedicada a ser un chatbot de IA con la protagonista. Como otros tantos chats que usan inteligencia artificial, los usuarios pueden conversar con la robotizada Ryza para construir un barco que la ayude a escapar de su hogar nativo, la isla Kurken. Una vez desbloqueado el mapa de mundo, se agregan misiones generadas por IA para completar con más chats (vía Automaton).

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No encontrarás nada medianamente sugestivo en esta aplicación, así que no te formes una idea equivocada. El juego incluye exploración, recolección de materiales, combate, síntesis y construcción, junto con todos los personajes de la trilogía original de Atelier Ryza. Al hablar directamente con Ryza, ella puede realizar diferentes expresiones faciales y gestos en respuesta a las conversaciones.

En cuanto a RyzaChat, SpiralAI afirmó que el juego se diseñó con medidas para garantizar el «uso responsable de la IA». La compañía prometió no incluir vídeos ni imágenes generados por IA en el juego, y que todas las ilustraciones, retratos de personajes, vídeos promocionales y elementos visuales clave fueron creados por artistas humanos. La síntesis de voz se creó a partir de grabaciones de la actriz de voz de Ryza, Yuri Nohuchi, y los diálogos se entrenaron con el guion y los materiales de referencia de la serie Atelier Ryza. Los ingresos del juego se compartirán con los colaboradores, ilustradores, actores de voz y los titulares de la propiedad intelectual, en forma de regalías.

Aparte de las cuestiones éticas que rodean esta tecnología justificadamente controversial, lo cierto es que la mayoría de los juegos centrados en chats con IA simplemente no son destacables. Sin una base humana en la creación argumental y redacción de textos, simplemente estamos ante lo que tantos denominan ‘slop’, aprovechando la buena imagen de la propiedad intelectual como la de la famosa alquimista de gruesos muslos que salvan vidas.

RyzaChat: Your Midsummer Dream Story with AI Ryza se lanza en agosto del 2026 para dispositivos iOS y Android.