Koei Tecmo reveló un nuevo DOA y el regreso de Dead or Alive 6 con una versión gratuita

Koei Tecmo reveló, durante el State of Play de febrero de 2026, los planes que tienen para celebrar los 30 años de Dead or Alive, juego de pelea cuya última entrega fue lanzada al mercado en el 2019. El corto, pero sustancioso anuncio de Koei Tecmo inició con la revelación de Dead or Alive 6 Last Round, la versión definitiva de la sexta entrega de la franquicia que llegará a plataformas de actual generación con una versión gratuita.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dead or Alive 6 Last Round?

La versión estándar y gratuita de Dead or Alive 6 Last Round llegará a PlayStation 5 el jueves 25 de junio de 2026. Esta edición (Last Round) tendrá además de los 24 luchadores del lanzamiento original, a los cinco personajes que que luego se unieron como contenido descargable (DLC). Adicionalmente, esta versión contará con mejoras de rendimiento y la inclusión de un nuevo modo foto, diseñado para capturar secuencias de combate con diversos ángulos de cámara.

En cuanto a la personalización, uno de los pilares de esta franquicia, personajes emblemáticos como Kasumi y Marie Rose contarán con un repertorio inicial de cinco atuendos. El estudio también confirmó que, posterior al lanzamiento, se implementará un calendario de actualizaciones que incluirá más vestimentas y personajes algunos personajes adicionales.

¿Cuál es el contenido disponible en la versión gratuita de Dead or Alive 6 Last Round?

Esta edición permitirá el acceso a cuatro personajes: Kasumi, NiCO, Marie Rose y Honoka. Los usuarios de esta versión podrán competir globalmente contra poseedores del juego completo y tendrán acceso a las modalidades DOA Quest, DOA Central y el modo foto.

Un nuevo Dead or Alive para celebrar los 30 años de la franquicia

Finalmente, Team Ninja reveló que se encuentra en las etapas de desarrollo de un nuevo título de la saga Dead or Alive. Aunque no se han proporcionado detalles técnicos ni fechas estimadas para este proyecto, el estudio señaló que Dead or Alive 6 Last Round funciona como un cierre para el capítulo actual mientras preparan la próxima etapa de la franquicia.

Fuente: PlayStation