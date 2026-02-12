Videojuegos

Koei Tecmo reveló un nuevo DOA y el regreso de Dead or Alive 6 con una versión gratuita

Koei Tecmo y Team Ninja anuncian oficialmente los planes de celebración de los 30 años de la franquicia Dead or Alive.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Koei Tecmo reveló, durante el State of Play de febrero de 2026, los planes que tienen para celebrar los 30 años de Dead or Alive, juego de pelea cuya última entrega fue lanzada al mercado en el 2019. El corto, pero sustancioso anuncio de Koei Tecmo inició con la revelación de Dead or Alive 6 Last Round, la versión definitiva de la sexta entrega de la franquicia que llegará a plataformas de actual generación con una versión gratuita.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dead or Alive 6 Last Round?

La versión estándar y gratuita de Dead or Alive 6 Last Round llegará a PlayStation 5 el jueves 25 de junio de 2026. Esta edición (Last Round) tendrá además de los 24 luchadores del lanzamiento original, a los cinco personajes que que luego se unieron como contenido descargable (DLC). Adicionalmente, esta versión contará con mejoras de rendimiento y la inclusión de un nuevo modo foto, diseñado para capturar secuencias de combate con diversos ángulos de cámara.

- Publicidad -

En cuanto a la personalización, uno de los pilares de esta franquicia, personajes emblemáticos como Kasumi y Marie Rose contarán con un repertorio inicial de cinco atuendos. El estudio también confirmó que, posterior al lanzamiento, se implementará un calendario de actualizaciones que incluirá más vestimentas y personajes algunos personajes adicionales.

¿Cuál es el contenido disponible en la versión gratuita de Dead or Alive 6 Last Round?

Koei Tecmo reveló un nuevo DOA y el regreso de Dead or Alive 6 con una versión gratuita

Esta edición permitirá el acceso a cuatro personajes: Kasumi, NiCO, Marie Rose y Honoka. Los usuarios de esta versión podrán competir globalmente contra poseedores del juego completo y tendrán acceso a las modalidades DOA Quest, DOA Central y el modo foto.

Un nuevo Dead or Alive para celebrar los 30 años de la franquicia

Finalmente, Team Ninja reveló que se encuentra en las etapas de desarrollo de un nuevo título de la saga Dead or Alive. Aunque no se han proporcionado detalles técnicos ni fechas estimadas para este proyecto, el estudio señaló que Dead or Alive 6 Last Round funciona como un cierre para el capítulo actual mientras preparan la próxima etapa de la franquicia.

🔥

Más noticias sobre juegos de pelea

EVO Francia 2025: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury y más
 EVO Francia 2025: todos los resultados de los…
Esta es la lista total de participantes de EVO Francia
 Esta es la lista total de participantes de…
EVO Showcase 2025: cronograma, paneles y hora de la pelea: Betty vs Justin Wong
 EVO Showcase 2025: cronograma, paneles y hora de…

Fuente: PlayStation

Más de:
Dead or Alive 6 Last Round Dead or Alive 6 Last Round
Todos los juegos y tráileres de la presentación State of Play de febrero 2026
Leyendas Pokémon Z-A: Temporada 7, horarios de inicio y recompensas
Cómo abrir la presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols
Guía Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ubicación de las siete bolas doradas de Shen
Cómo resolver el acertijo de la tubería de agua en Crisol: Theater of Idols
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Todos los juegos y tráileres de la presentación State of Play de febrero 2026
No hay comentarios

Lo último

Spider-Noir: mucho poder y cero responsabilidad en el primer tráiler en español latino de la serie de Prime Video
Cine y TV
Fecha, tráiler y nuevos detalles de la temporada 2 de Battlefield 6 + REDSEC
Videojuegos
Capcom Cup 12, fecha, precios y como ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6
Esports
AiAi de Super Monkey Ball ya está disponible gratis en Sonic Racing: CrossWorlds
Videojuegos