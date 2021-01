Somos muchos los veteranos de los juegos de pelea que prácticamente vivíamos en las salas de arcade a comienzos de siglo, disfrutando todo lo que compañías como Capcom, SNK y Namco nos ofrecían en ese entonces. Uno de los títulos que solíamos considerar el “rey” del género era The King of Fighters 2002 (KOF 2002). Aunque sentimos cariño y nostalgia por los títulos que le siguieron en la franquicia, este es al que volvemos una y otra vez.

Muy pronto podremos disfrutar de este título en una plataforma moderna gracias a The King of Fighters 2002 Unlimited Match, que llegará muy pronto a PlayStation 4.

Para quienes no lo conozcan, Unlimited Match es un ‘remake’ de KOF 2002 desarrollado en 2009 para PS3, Xbox 360, PC y Arcade. Además de mejoras visuales, incluye nuevos equipos y ajustes de balance. Pero también hay un cambio que dejó intrigados a los fanáticos. Uno de los personajes más reconocidos y usados del juego desapareció para dar lugar a un nuevo protagonista. Lo más curioso es que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, SNK nunca ha dicho nada oficial respecto a este cambio. De hecho, han hecho todo lo posible para borrar al personaje desaparecido de su historia.

Hablamos, obviamente, del buen K9999.

Antes de adentrarnos más a fondo en el misterio de la desaparición de este personaje, hay que hablar un poco de la historia de los juegos. Entre KOF ‘99 y KOF 2001 tuvimos la llamada “Saga de NESTS”. Esta organización trató de dominar el mundo usando clones de los más poderosos luchadores de la Tierra. Para ello crearon varios clones de Kyo Kusanagi. Entre los pocos sujetos válidos estuvieron K’ y K9999.

Como su nombre lo indica, K9999 es el clon número nueve mil novecientos noventa y nueve de Kyo y sus creadores lo consideran como el clon “perfecto”. Tiene un poder exorbitante otorgado por NESTS, lo que le permite demostrar habilidades que no tiene el original, incluyendo la de transformar partes de su cuerpo. El problema es que es tan poderoso que se puede salir fácilmente de control.

Algo bastante claro es que los poderes y apariencia de K9999 están inspirados en un personaje muy popular del mundo del manga y anime. Hablamos de Tetsuo Shima, de Akira, la obra cumbre de Katsuhiro Otomo. Si el ataque especial en el que arroja su brazo deforme contra el enemigo no es prueba suficiente, el que su actor de voz sea Nozomu Sasaki, el mismo que interpretó a Tetsuo en el anime de Akira, debería terminarlos de convencer.

K9999 apareció por primera vez en KOF 2001. De inmediato se convirtió en uno de los personajes favoritos de los jugadores por su versatilidad y estilo de juego único, el cual fue pulido en KOF 2002. Sin embargo, ese fue el último título de la saga en el que apareció, con la excepción de algunos sutiles cameos en los escenarios de algunos juegos futuros.

Cuando SNK anunció el ‘remake’ The King of Fighters 2002 Unlimited Match, muchos estaban felices de poder controlar nuevamente a K9999. Para sorpresa de todos, el “clon perfecto” de Kyo no apareció en ese juego. En su lugar, sus movimientos y lugar en la historia de KOF pasaron a ser ocupados por un recién llegado simplemente conocido como Nameless.

A pesar de contar con sus mismas habilidades, el Nameless que conocimos en KOF 2002 Unlimited Match no se parece visualmente a K9999. Luce más como un “ninja anime” genérico. El otro elemento que lo diferencia es su vínculo con Isolde. Ella es un nuevo personaje no controlable que era parte del mismo proyecto que dio vida a Kula.

La desaparición de K9999 no fue bien recibida por los fanáticos. Aparentemente, SNK llegó a expresar varias veces que no estaban muy felices con lo poco sutil que era el homenaje que hacía a Akira, pero no hay registro de tales comentarios. Aunque no es algo oficial, muchos creen que el personaje desapareció porque la empresa temía una demanda por parte de Toho, distribuidores de la película, o del mismo Katsuhiro Otomo. Si ese es el caso, la ley estaría de parte de SNK, pues es claro que K9999 es una obra transformativa que puede ser interpretada como parodia u homenaje y que hay suficientes diferencias entre él y Tetsuo como para no considerarlo un plagio. Sin embargo, es probable que hubieran preferido cortar por lo sano y no arriesgarse.

Desde entonces, los fanáticos han hecho campaña por el regreso de K9999 a KOF. En 2016, durante una sesión de preguntas y respuestas con Yasuyuki Oda —director y productor de varios juegos de SNK— un periodista preguntó si K9999 podría regresar tal como lo hizo su compañera de equipo: Ángel. Él respondió que “tal vez algún día sepamos qué ocurrió con el compañero de Ángel”. Han pasado casi cinco años y SNK sigue sin hacer oficial su paradero en el canon de KOF y todo parece indicar que la presencia de Nameless busca borrarlo de éste.

La verdad es que es poco probable que lo veamos de nuevo, pues SNK no quiere saber nada sobre él. En la Enciclopedia de Personajes de The King of Fighters, publicada en 2009, sí mencionan a K9999, pero su silueta aparece oscurecida. También ignoraron por completo a este personaje en la galería de personajes de The King of Fighters XIV.

Ahora nos encontramos en medio del ‘hype’ por el anuncio de The King of Fighters XV. Con esto, obviamente, surgen de nuevo los rumores sobre quiénes formarán parte del nuevo elenco. Algunos conservan la esperanza de tener de regreso a K9999 en toda su ‘akiresca’ gloria. ¿Creen que sea posible?

Solo el tiempo lo dirá, pero SNK no parece muy interesado en revivir este personaje. Lo mejor será acostumbrarnos a Nameless en KOF.