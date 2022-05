Hace un mes, los jugadores de The King of Fighters XV recibieron de manera gratuita al personaje Omega Rugal junto al modo «Boss Challenge». Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado como pelean y cuando sale el «Team South Town» integrado por Geese, Billy y Yamazaki a KOF XV.

¿Qué personajes conforman el «Team South Town» de KOF XV?

Las personas que compren el Team Pass 1 recibirán totalmente gratis los trajes o atuendos clásicos de los personajes del «Team South Town».

El «Team South Town» en KOF XV está conformado por Billy Kane, Ryuji Yamazaki y Geese Howard. Todos estos personajes han estado presentes en varios juegos de la franquicia KOF y la última participación de ellos fue en el videojuego The King of Fighters XIV.

¿Cómo pelean Geese, Billy y Yamazaki en The King of Fighters XV?

Los tres miembros del «Team South Town» pelean de manera muy similar a sus contrapartes de KOF XIV. Sin embargo, tanto Yamazaki como Billy Kane cuentan con nuevos movimientos Climax. En el caso de Geese, sus movimientos especiales ahora se parecen visualmente a los que solía tener en los juegos de la franquicia Fatal Fury.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Para conocer las propiedades de los movimientos del «Team South Town», debemos esperar a que SNK los libere la próxima semana.

¿Cuándo sale el «Team South Town», el cual es conformado por Geese, Billy y Yamazaki a KOF XV?

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Si son aquellos que no saben cuándo sale el «Team South Town», conformado por Geese, Billy y Yamazaki, a KOF XV y quieren conocer la fecha de estreno para probar estos tres personajes, les recordamos que el martes 17 de mayo estarán disponibles para los poseedores del Team Pass 1 de The King of Fighters XV.

¿Cuál es el precio del «Team Pass 1» de KOF XV para Latinoamérica?

Con el lanzamiento del «Team South Town», el proximo martes 17 de mayo, se completaría el «Team Pass 1» de KOF XV. Así que, si aún no han comprado el «Team Pass 1» o les interesa solo uno de los dos equipos, les compartimos los precios para Latinoamérica de este contenido DLC de The King of Fighters XV.

México : «Team Pass 1» $612 pesos y equipo individual $326 pesos.

: «Team Pass 1» $612 pesos y equipo individual $326 pesos. Argentina : «Team Pass 1» $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos.

: «Team Pass 1» $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos. Perú : «Team Pass1» $119 soles y equipo individual $64 soles.

: «Team Pass1» $119 soles y equipo individual $64 soles. Chile : «Team Pass 1» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos.

: «Team Pass 1» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos. Colombia: «Team Pass 1» $48.500 pesos y equipo individual $31.000 pesos.

*Estos precios pueden variar en la versión de Steam, ya que la plataforma de Valve se ajusta a la economía de cada país.

Nueva musica para la DJ Station de KOF XV

Junto a la llegada del «Team South Town», el próximo martes 17 de mayo, SNK agregará la musica del juego The King of Fighters Neowave a la DJ Station de KOF XV. Así lo informó SNK en su cuenta de Twitter.

KOF Neowave salió en el año 2004 para la placa arcade Atomiswave y fue adaptado para PlayStation 2 y Xbox.

Conoce más sobre la franquicia KOF en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

Fuente: cuenta oficial en Twitter de SNK.