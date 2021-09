Durante el el primer día de Tokyo Game Show 2021, SNK reveló el tráiler dep resentación de K’ en The King of Fighters XV (KOF XV). A este personaje ya lo habíamos visto en el primer adelanto de KOF XV, lanzado a finales del 2020 y durante el tráiler oficial del juego lanzado en enero del 2021. Ahora, gracias al tráiler de presentación de K’ en The king of Fighters XV (KOF XV), mostrado en TGS 2021,los fanáticos del protagonista de la saga NESTS sabrán cómo peleará él en la nueva entrega del juego de peleas insignia de SNK.

¿Quién es K’?

K’ Dash (ケイ・ダッシュ) debutó en el videojuego The King of Fighters 99 como el protagonista de la historia. Este personaje es el resultado del plan de la organización NESTS para crear el clon perfecto de Kyo Kusanagi. K’ fue raptado por NESTS desde pequeño y ellos le implantaron el ADN de Kyo. K’ es incapaz de controlar las llamas de clan Kusanagi y por este poder sus recuerdos han sido alterados. Como resultado, K’ no recuerda su vida antes de su rapto y solo recuerda a una pequeña niña (Whip) que lo llama hermano en sus sueños.

¿Cómo pelea K’ en The King of Fighters XV (KOF XV)?

El tráiler de presentación de K’ en KOF XV compartido en TGS 2021 revela como pelea el protagonista de la saga NEST en esta nueva entrega del juego de pelea insignia de SNK.

Al igual que en KOF XIV, K’ continúa con sus movimientos icónicos acompañados de algunas propiedades nuevas que él tiene gracias al nuevo sistema de juego. Sin embargo, su rol en la historia y los personajes que lo acompañarán en su equipo en The King of Fighters XV es hasta el momento desconocido.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC vía Steam y Epic Games Store el 17 de febrero del 2022. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Es así que nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK