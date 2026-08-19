Kohei Ikeda, el director de Tekken 8, se une a Harada en VS Studio de SNK

Tras anunciar su inesperada salida de Bandai Namco en pleno ciclo de vida de Tekken 8, Katsuhiro Harada sorprendió a la industria del videojuego al fundar VS Studio en alianza con SNK. Tras varias décadas al frente de la franquicia de juegos de pelea insignia de Bandai Namco, Harada inició este nuevo camino bajo la premisa de unir tecnología, sensibilidad y experiencia de clase mundial.

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¿Qué sabemos sobre la llegada de Kohei Ikeda a VS Studio de SNK?

Harada no ha iniciado esta etapa solo. Ya que se ha confirmado la llegada de un aliado clave de su anterior equipo de trabajo. Kohei Ikeda, quien se desempeñaba como director de Tekken 8, confirmó oficialmente su salida de Bandai Namco para incorporarse a las filas de VS Studio. El creativo pasa a trabajar una vez más bajo la dirección de Katsuhiro Harada en esta nueva desarrolladora respaldada por SNK, desarrolladora conocida por su fuerte enfoque en los juegos de pelea.

A través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de una fotografía junto a sus antiguos jefes, Ikeda expresó su entusiasmo por el nuevo paso en su carrera profesional. El desarrollador destacó que volver a crear videojuegos junto a dos de sus antiguos superiores le genera una sensación de nostalgia, al mismo tiempo que la emoción de desarrollar una videojuego completamente nuevo hace que cada día sea gratificante.

Por otra parte, Harada declaró previamente que VS Studio se encuentra repleto de contrataciones de primer nivel. Aunque Bandai Namco ha asegurado que continuará con el soporte planificado para Tekken 8, la partida consecutiva de dos de sus máximos referentes marca un cambio de rumbo significativo para la saga, mientras que la llegada de Ikeda a VS Studio pone todas las miradas hacia el nuevo estudio de Harada y SNK a la espera de conocer el proyecto inédito en el que están trabajando.

Vía: Eventhubs