Kojima Productions celebrará su décimo aniversario con un vistazo a nuevos juegos

Si bien Kojima Productions como estudio está conformado desde el 2005 —cuando eran propiedad de Konami— el 16 de diciembre del 2025, el estudio japonés dirigido por Hideo Kojima cumple 10 años desde que se independizó. Para celebrar, Kojima Productions llevará a cabo el evento especial llamado Beyond The Strand.

¿Cuándo será el evento Beyond The Strand, en el cual se llevarán a cabo anuncios sobre los próximos juegos de Kojima Productions?

Aparte de OD, qué otros juegos tendrá Kojima Productions en desarrollo.

Hideo Kojima será el anfitrión de Beyond The Strand, evento que contará con invitados especiales y anuncios y adelantos de los próximos juegos de Kojima Productions, cómo el hasta ahora solo anunciado OD. Beyond The Strand se llevará a cabo en Tokio, Japón, el martes 23 de septiembre de 2025, en el TOHO Cinemas Roppongi Hills. La desarrolladora japonesa no ha confirmado la transmisión en vivo, pero es posible que esta se haga detrás de una cortina de pago, cosa que es bastante común en este tipo de eventos en Japón.

¿Veremos en el 2025, lo que Kojima y Xbox tienen planeado?

Como es costumbre, en esta clase de eventos, les sugerimos mantener las expectativas bajas en cuanto a anuncios importantes. Sin embargo, es bueno recordar que durante The Game Awards 2023, Hideo Kojima reveló detalles sobre uno de sus próximos proyectos llamado Overdose (OD). Este es un juego que se está desarrollando en colaboración con Xbox, y cuenta con la participación del director ganador del Oscar, Jordan Peele (conocido por sus trabajos en «Us» y «Get Out»). En su momento, este anuncio genero mucho revuelo. Ya que, algunos fanáticos que nunca han dejado de teorizar encontraron en el tráiler de OD una referencia a Silent Hill.

Por el momento solo queda esperar, aunque no creemos que sea mucho. Porque, TGS 2025 es este mismo mes.

Fuente: Kojima Productions