Kokorowa and the Gears of Creation será un spin-off de Sakuna of Rice and Ruin

Uno de nuestros juegos independientes favoritos es un curioso título japonés en en el que controlamos a una diosa que debe cuidar una plantación de arroz. Su nombre es Sakuna of Rice and Ruin y pronto tendrá un spin-off llamado Kokorowa and the Gears of Creation, protagonizado por la diosa de la invención que ya apareció en el primer juego.

Pueden ver un tráiler de este nuevo título a continuación, cortesía del canal oficial de Marvelous en YouTube. Esta siendo desarrollado por el estudio Edelweiss y será publicado por Marvelous y XSeed Games.

La franquicia de Sakuna ha resultado ser muy exitosa. El juego original fue un éxito de ventas y crítica que dio lugar a una serie de ‘anime’ cuya segunda temporada ya está confirmada. También sabemos que hay un juego móvil en camino y que el estudio tiene planes para más obras desarrolladas en el mismo universo.

Kokorowa and the Gears of Creation aún se encuentra en desarrollo y no tiene una fecha de estreno definida. Tampoco dieron información sobre a cuáles consolas llegará ni cuál será el género del juego. En el tráiler simplemente pudimos ver algunos detalles de la historia. Por ejemplo, vemos que la trama se pondrá en movimiento tras la visita de un autómata con voluntad propia a la diosa de la invención.