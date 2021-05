Konami anuncia que ya no participará en el E3 2021

A inicios de mes, reportamos que el E3 2021 se iba a celebrar de forma virtual este año después de haber generado incertidumbre por una nueva cancelación del evento presencial. En ese momento supimos las empresas que participarían en esta edición, y entre ellas estaba Konami. No obstante, la empresa japonesa se terminó retractando hace poco.

Hace un par de horas, Konami anunció a través de su cuenta de Twitter que ya no estaría presente en el E3 2021. El hecho terminó sorprendiendo a muchas personas, quienes esperaban algún anuncio de la compañía. A continuación, se puede encontrar una traducción del mensaje que se publicó:

«Debido a temas de tiempo, no estaremos listos para presentarnos en E3 este año. Queremos reafirmarles a nuestros seguidores que seguimos en un profundo desarrollo de varios proyectos clave, así que, por favor, estén atentos para algunas novedades en los próximos meses. Aunque no participaremos este año, tenemos un gran respeto por la ESA y sabemos que 2021 será un gran éxito. Continuaremos apoyando la ESA y deseamos lo mejor para el espectáculo de este año.

Según indica el comunicado, la decisión de no ir al E3 2021 se debe al apretado cronograma de Konami. Antes de que algunos señalaran un posible conflicto con la ESA (Entertainment Software Association), la cuenta oficial del E3 respondió con un cálido mensaje: «lamentamos que no alcancen pero sabemos que nos acompañarán en espíritu. Hasta el próximo año, cuídense».

Konami ya no participará en el E3 2021

Si bien ya es seguro que Konami ya no asistirá al E3 2021, eso no descarta que la compañía no vaya a hacer algún anuncio por su propia cuenta más adelante en este año.

De hecho, no es imposible que algunas de nuestras predicciones dedicadas para el E3 se hagan realidad. Entre algunos nombres que esperamos (y deseamos) que sean mencionados están eFootball PES 2022 (al menos recibir más detalles de este título), un Metal Gear Solid o, inclusive, un Silent Hill.

Se esperaba que Konami contara más detalles sobre eFootball PES 2022 en el evento.

Fuente: cuenta de Twitter de Konami.