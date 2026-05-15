Konami cierra los servidores de Yu-Gi-Oh! Master Duel y Duel Links en Rusia y Bielorrusia

La empresa desarrolladora Konami anunció oficialmente el fin del servicio o cierre de los servidores de sus videojuegos Yu-Gi-Oh! Master Duel y Yu-Gi-Oh! Duel Links de manera exclusiva para los territorios de Rusia y Bielorrusia. A través de avisos publicados dentro de las plataformas de ambos títulos este 15 de mayo de 2026, la compañía notificó a las comunidades de dichos países sobre el cierre programado de los servidores, marcando el cese de sus operaciones en la región.

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De acuerdo con las notificaciones del juego, el cierre de los servidores en Rusia y Bielorrusia se concretará el próximo 15 de junio de 2026 tanto para Yu-Gi-Oh! Master Duel como para Duel Links. Para el caso específico de Yu-Gi-Oh! Duel Links, se detalló que el fin del servicio se ejecutará exactamente a las 3:00 PM en horario de Japón (JST).

En los comunicados emitidos, Konami dedicó unas palabras de agradecimiento a los usuarios afectados, expresando: «Nos gustaría agradecer a todos los jugadores por su gran apoyo. No podríamos haber llegado tan lejos sin ustedes. Aunque queda poco tiempo para el fin del servicio, esperamos que disfruten de Yu-Gi-Oh!«.

Konami aclaró de forma explícita en su advertencia que este anuncio aplica única y estrictamente para los servicios de Rusia y Bielorrusia, dejando a los jugadores de estos fuera de las competencias de este año. Por lo tanto, no se realizarán cambios ni modificaciones en el soporte de los juegos en ninguna otra región del mundo. Cabe destacar que, hasta el momento de la publicación del aviso, Konami no ha entregado ninguna razón formal o motivo institucional que justifique la determinación de este cierre de operaciones de Yu-Gi-Oh! Master Duel y Duel Links en Rusia y Bielorrusia

Vía: @MasterDuelSite