Konami ha renovado la licencia de Bloody Roar ¿Estaremos cerca del regreso del juego de pelea de Hudson?

La franquicia de videojuegos de pelea Bloody Roar, originalmente desarrollada por la ahora extinta compañía Hudson Soft, ha permanecido en pausa durante años. Tras la quiebra de Hudson Soft y su posterior absorción por parte de Konami en 2012, la propiedad intelectual «Bloody Roar» pasó a manos del gigante japonés. De cara al año 2027, fecha en que la franquicia alcanzará su 30.º aniversario, han comenzado a registrarse movimientos legales y administrativos en torno a la marca. Si bien no hay anuncios de un desarrollo en marcha ni confirmaciones directas, el incremento de actividad en los registros —a veces— sugiere la posibilidad de que la franquicia vuelva all mercado.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de bloody roar. Seguir

¿Es probable que Konami reviva o lanze un nuevo juego para el aniversario 30 de Bloody Roar en el año 2027?

Aunque Bloody Roar 4 se lanzó en 2004 y Hudson Soft quebró años más tarde, Konami no registró formalmente la marca de la saga sino hasta el 27 de octubre de 2020. Cinco años y una continua inactividad después, el 15 de octubre de 2026, las autoridades aceptaron la declaración de la Sección 8 y reconocieron la declaración de la Sección 15 del Acta de Marcas.

La resolución bajo la Sección 8 certifica el cumplimiento de las normativas de uso comercial del título. Por su parte, el reconocimiento de la Sección 15 establece de forma legal e incontestable que Konami ostenta la titularidad absoluta de la propiedad intelectual.

A pesar de que el mantenimiento de patentes suele responder a procedimientos corporativos rutinarios para no perder derechos sobre las marcas, este blindaje legal ocurre en la víspera del 30.º aniversario de la franquicia en 2027. Si bien resulta imposible asegurar que Konami vaya a desarrollar una nueva entrega o celebrar oficialmente la fecha, el perfeccionamiento del registro otorga el respaldo jurídico necesario para cualquier eventual proyecto futuro.

¿Y ustedes creen que volverá Bloody Roar?

Fuente: 1, 2