Konami responde si Metal Gear Solid 4 estará en la Master Collection Vol 2

El próximo 24 de octubre, Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1 cumplirá un año desde su lanzamiento. Desde entonces, la franquicia de Konami ha estado presente. Ya sea con colaboraciones con Fortnite o con las actualizaciones de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, juego que saldrá a finales del 2024. Ahora, Noriaki Okamura productor de Konami —en entrevista para el medio IGN— contestó si Metal Gear Solid 4 hará parte de la Master Collection Vol 2.

A finales del 2023, David Hayter —la voz de Snake en occidente— antojó a los fanáticos de Metal Gear con una imagen de él junto a una estatua de Old Snake de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Esta es la respuesta de Okamura a la pregunta sobre la llegada de Metal Gear Solid 4 a la Master Collection Vol 2:

«Definitivamente, somos conscientes de esta situación con Metal Gear Solid 4 (MGS4). Desgraciadamente, no podemos decir mucho por el momento, ya que el Vol 1 contiene MGS 1-3 punto, punto, punto… ¡Probablemente, puedas conectar los puntos!». Además, Okamura agregó que «Ahora mismo seguimos preocupados internamente por lo que deberíamos hacer para el futuro de la serie. Así que lo sentimos, no podemos revelar nada por el momento. Pero permanezcan atentos».

Con Tokyo Game Show 2024, a la vuelta de la esquina, es muy probable que Konami anuncie o de algún vistazo a la Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2. TGS 2024 se llevará a cabo del jueves 26 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón.

¿Cuáles son los juegos que podría incluir Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2?

El 12 de junio Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots cumplió 15 años y Konami no pasó por alto esta celebración.

Entre los candidatos fuertes para estar en Metal Gear Solid: Master Collection Vol 2 se encuentra MGS: Peace Walker, que continúa la historia de Snake Eater. Antes de este juego en la cronología se ubica el juego MGS: Portable Ops, título en el que no estuvo involucrado Hideo Kojima, pero cuyos eventos se mencionan en Metal Gear Solid 4 y la aplicación Database. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, otro de los juegos que pensamos que tiene que estar en él, Vol 2 presenta problemas debido a la arquitectura en la que fue programado. Así lo aseguran las fuentes que filtraron la existencia de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Los ‘Spin-off’ Metal Gear Ac!d junto a su secuela de PSP, Metal Gear: Ghost Babel de Game Boy Color y Metal Gear Rising: Revengeance también figuran entre las posibilidades, sin importar que no tengan el apellido de Kojima. Konami es el que tiene el poder sobre la marca.

Fuente: IGN