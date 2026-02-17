Videojuegos

Konami retiró varios juegos de Metal Gear Solid de las tiendas sin advertencia previa

Más soldados que caen en la guerra contra la preservación de videojuegos.

Julian Ramirez
Hace unos días estábamos celebrando que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots por fin había sido liberado de la cárcel del PS3 gracias a su inclusión en la compilación de juegos Metal Gear Solid Master Collection Ver.2 junto a Peace Walker y Ghost Babel, pero no sabíamos que la fiesta iba a ser abruptamente interrumpida por Konami, que decidió sacar algunos de estos juegos de las tiendas en que estaban y limitando de nuevo las opciones que tenemos para adquirirlos.

Tal como fue reportado por algunos usuarios del foro Resetera y confirmado personalmente por nosotros, los siguientes juegos fueron deslistados.

  • Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots fue retirado de la PSN Store para PS3.
  • Metal Gear Solid: Peace Walker fue retiras de la PSN Store para PS Vita y PSP, y de la Microsoft Store para consolas Xbox

La razón de estas acciones por parte de Konami es obvia: prefieren que las personas compren la compilación Metal Gear Solid Master Collection Ver.2 que contiene estos juegos en vez de adquirirlos para plataformas antiguas como Xbox 360 o PlayStation Vita.

Aunque esto es algo que no afectará a muchos usuarios, hay una parte de la comunidad gamer compresiblemente molesta. Retirar estos juegos de las tiendas no solamente reduce las opciones de compra, sino que es un ataque contra la preservación de videojuegos. Jugar estos títulos en las plataformas para las que salieron en el pasado no es solo para aquellos que no puede adquirir consolas nuevas o prefieren jugar en las viejas por alguna razón, sino que tiene valor histórico y permite hacer comparaciones importantes para los consumidores.

El otro asunto es que aún faltan más de seis meses para el lanzamiento de la Master Collection Vol. 2. Eso significa que la empresa eligió bloquear el acceso de los jugadores a estos títulos con mucha anticipación para que no pudieran comprarlos.

Al momento de hacer esta nota, Konami no se ha pronunciado sobre las críticas y es probable que no lo haga. A pesar del rechazo que generan los retiros de juegos de las tiendas y el cierre mismo de tiendas completas, las grandes compañías siguen sin preocuparse por temas de preservación de videojuegos y solo ponen atención cuando les afecta sus ganancias.

Metal Gear Solid Master Collection Ver.2 saldrá a la venta el 27 de agosto del 2026 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

¡Snaaaaaaaake!

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 Metal Gear Solid: Peace Walker Metal Gear Solid: Peace Walker
