La compañía dueña de Castlevania, Silent Hill y Metal Gear no es especialmente popular ahora entre la comunidad ‘gamer’. Se le acusa de desaprovechar sus franquicias, no lanzar suficientes juegos, enfocarse en juegos de azar y, peor aún, negociar con los infames NFT. A pesar de todo eso, Konami tuvo el año más rentable de su historia y ese éxito se debe a uno de sus pocos juegos recientes: Yu Gi Oh Master Duel.

De acuerdo a su más reciente reporte financiero, la compañía tuvo ganancias récord de casi 300 mil millones de yen. Esto representa un aumento de casi el 10% en su rentabilidad. Es fácil pensar que estas ganancias se deben a sus máquinas de pachinko, pero al menos 215 mil millones vienen de su sector de entretenimiento digital.

La empresa lanzó muy pocos juegos este año fiscal. Entre ellos están una compilación de juegos clásicos para Game Boy Advance de la serie Castlevania y el decepcionante eFootball que apenas está solucionando los grandes problemas de su lanzamiento. Pero Konami también lanzó el juego ‘free-to-play’ Yu Gi Oh Master Duel, que ha sido un éxito masivo a nivel mundial.

Pero Yu Gi Oh no es el único responsable del éxito de Konami este año fiscal. Al juego de béisbol eBaseball Pawafuru Puroyakyu 2022, exclusivo para Japón, también le fue muy bien y tiene una buena escena de esports. Otros negocios de la compañía, como el manejo de instalaciones deportivas en su país de origen, también han sido rentables.

Todo esto tiene muy optimista a Konami, que está esperando un aumento del 6.8% en la rentabilidad del presente año fiscal. Vamos a ver cómo le va. Solo esperamos que este sea el año en que deciden hacer algo nuevo con las franquicias que tiene olvidadas.

Via: Eurogamer

Fuente: reporte financiero de Konami