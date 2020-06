KonoSuba: el juego para PS4 y Switch ya tiene fecha de lanzamiento

Escrita por Natsume Akatsuki, Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! —mejor conocida por su abreviación KonoSuba!— es una serie de novelas ligeras que siguen al aventurero Satō Kazuma y ‘party’ en su misión para derrotar al Rey Demonio. La obra de Akatsuki ha gozado de tal fama que ha sido adaptada a un ‘manga’, ilustrado por Masahito Watari, y un ‘anime’ con dos temporadas, animado por Studio Deen. También ha recibido varias OVA y una película.

Una franquicia tan popular no podía quedarse sin videojuegos. Mientras que los primeros dos —Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! In The Life (2016) y KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Revival of Beldia (2017)— son exclusivos de ediciones limitadas de volúmenes del ‘anime’, el tercero y el cuarto —KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! (2017) y Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Fantastic Days (2020)— son novelas visuales que debutaron en PS4/PS Vita y móviles.

Por supuesto, esto no fue lo último que se vio de KonoSuba! en el mundo de los videojuegos. En junio de 2019, la compañía Entergram lanzó Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kibō no Meikyū Tsudoi Shi Bōkensha-tachi para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Este consiste en un RPG de calabozos que relata una historia alternativa a la vista en la obra original.

Ahora, un año después, Entergram ha habilitado la página web de un nuevo título basado en la obra de Natsume Akatsuki: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kibō no Meikyū Tsudoi Shi Bōkensha-tachi Plus. A través de este medio, Entergram ha dado a conocer que este juego llegará a Japón el 27 de agosto de 2020. Estará disponible para PS4 y Switch.

Cabe señalar que este juego es una versión mejorada de Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kibō no Meikyū Tsudoi Shi Bōkensha-tachi. Sus novedades incluyen un calabozo, habilidades para Kazuma, monstruos, música, atuendos y mejoras en materia de interfaz.

Aquellos que consigan la edición limitada del juego recibirán códigos para descargar trajes de baño y porrista para los personajes femeninos, un protector transparente y una toalla.

Vía: Anime News Network

Fuentes: Página oficial de Entergram, Dengeki Online