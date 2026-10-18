KPop Demon Hunters llega pronto a la app para niños Toca Boca World, con Rumi, Mira y Zoey en un nuevo estilo

KPop Demon Hunters aterriza en la aplicación de creación de historias Toca Boca World, gracias a una colaboración exclusiva dentro de la plataforma de juego con Netflix, inspirada en la película animada. La colaboración entre Toca Boca World y KPop Demon Hunters se lanza el 27 de octubre e incluye versiones estilizadas de los personajes de la película, con atuendos inspirados en Rumi, Mira y Zoey de Huntr/X, los Saja Boys y otros elementos. La experiencia destaca la moda y la música del popular filme animado. Esta app ha sido desarrollada por Toca Boca, división de estudios digitales de la empresa de juguetes y entretenimiento Spin Master.

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El nuevo contenido en Toca Boca World reúne dos facetas distintivas del universo de KPop Demon Hunters, el estilo cotidiano de los personajes y la energía de los escenarios de K-pop. Los jugadores pueden combinar ambos elementos para crear personajes e historias, personalizando así sus propias narrativas. Como era de esperar, la música de la película es un componente clave de la experiencia. Toca Boca World incorpora un nuevo reproductor musical que incluye cuatro canciones de gran éxito del filme: ‘Golden’, ‘How It’s Done’, ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’. Por tiempo limitado, los jugadores podrán utilizar estos temas como banda sonora para sus propias historias dentro de Toca Boca World.

La aplicación Toca Boca World, dirigida a los más pequeños, cuenta con cerca de 60 millones de jugadores. Las colaboraciones anteriores en Toca Boca World han incluido a Adidas, Conan Gray, Katseye y Wicked: For Good, así como música dentro del juego de artistas populares como Olivia Rodrigo, Sienna Spiro y TWICE.

Además de la colaboración entre Toca Boca World y KPop Demon Hunters, Netflix añade una nueva experiencia para los jugadores en Netflix Playground. Toca Boca Jr Kitchen presenta una actualización temática de KPop Demon Hunters. Aunque mantiene intactas las mecánicas principales, la colaboración transforma la jugabilidad en una experiencia culinaria inspirada en el mukbang. El juego está disponible para su descarga en dispositivos iOS y Android, y se puede acceder al mismo sin costo adicional mediante una suscripción a Netflix.

KPop Demon Hunters ganó el Óscar a la mejor película de animación en 2026 y cosechó otros galardones, incluidos los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro y 10 premios Annie. Su canción estrella, ‘Golden’, se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar tanto un Óscar como un Grammy. Actualmente se pueden encontrar cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte y muchos más productos de las Huntr/X.