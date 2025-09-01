¿Es el krasue? Avance revela el nuevo asesino de Dead by Daylight (septiembre de 2025)

La agenda del año 10 de Dead by Daylight dice que en septiembre de 2025 tendremos un nuevo capítulo con un nuevo asesino y un nuevo sobreviviente. Tiempo atrás vimos una supuesta filtración que decía que ambos personajes estarían basados en la cultura tailandesa y que el asesino sería un tipo de fantasma conocido como ‘krasue‘. El nuevo avance sugiere que esto era más que un rumor.

Un video publicado en las redes sociales oficiales del juego muestra a una misteriosa mujer con un atuendo tradicional tailandés. Cuando la cámara se acerca a su rostro, se escuchan sonidos aterradores para luego revelar una cara muy escalofriante.

De acuerdo a la supuesta filtración, el nuevo asesino y el nuevo sobreviviente del capítulo de septiembre de 2025 de Dead by Daylight serían bailarinas tailandesas, pero la asesina sería en realidad una krasue. Este es un fantasma de las historias tradicionales de ese país que parece ser una persona normal hasta que revela su verdadera forma: una cabeza flotante de la que cuelgan los órganos de su cuerpo – corazón, pulmones, tripas y más.

Otro detalle interesante de la filtración es que el asesino sería capaz de dejar su cuerpo «humano» atrás para bloquearle caminos a los sobrevivientes mientras la cabeza con órganos colgantes del krasue les persigue.

Conoceremos más sobre estos nuevos personajes el martes 3 de septiembre de 2025 (o el miércoles 4, dependiendo de su zona horario) cuando llegue el nuevo servidor de prueba y Behaviour revele oficialmente al nuevo asesino y al nuevo sobreviviente del juego. Se supone que este nuevo capítulo debería llegar alrededor del 23 de septiembre, pero no hay una fecha oficial aún.