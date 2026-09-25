Kuja, el villano de Final Fantasy IX, llega a Dissidia Duellum con una nueva apariencia «casual» y su traje tradicional

Todos sabemos el triste destino que les aguarda a los juegos móviles de Square Enix, pero mientras tanto al menos podemos disfrutar de los interesantes nuevos diseños e ilustraciones que nos dan. Ya anunciaron que el próximo personaje en unirse a Dissidia Duellum Final Fantasy será Kuja, el villano de FFIX.

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Como ha ocurrido con todos los personajes de la saga que han aparecido en este juego, Kuja no solo usará el traje con el que lo conocemos desde que salió originalmente en el juego de PSX sino también uno nuevo «más moderno» inspirado en el escenario contemporaneo de este título. Vamos a ver cómo luce en el tráiler a continuación.

Kuja estará disponible a partir del martes 29 de septiembre de 2026.

Igual que en FFIX, Kuja podrá entrar en estado de Trance en Dissidia Duellum Final Fantasy para realizar sus habilidades más poderosas: La habilidad Pasiva de Kuja aumenta su Ataque en relación a su Valentía cuando está última llega a cierto nivel. Tras activar Trance, crea una poderosa área de daño a su alrededor que fuerza a los enemigos a mantenerse a raya si no quieren salir lastimados.

A continuación pueden ver las nuevas ilustraciones de Yoshiyuki Itahana y Rina Yoshiura que lo acompañarán en el juego.

Vamos a ver qué más personajes alcanzan a agregar a este juego antes de que Square Enix decida que lo quiere cerrar. Tristemente, eso es lo que le pasa a todos los juegos móviles de la compañía eventualmente.

Dissidia Duellum Final Fantasy es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.