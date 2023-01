Kyogre Primigenio y Groudon Primigenio llegan a Pokémon GO

La Regresión Primigenia está lista para aparecer en el juego, pero tristemente no todos podremos probarla. Niantic anunció que Kyogre Primigenio y Groudon Primigenio van a aparecer en las incursiones de Pokémon GO, pero solo para los jugadores que participen en el Tour de Hoenn de Las Vegas o Global.

Pueden ver un tráiler que muestra a estos dos poderosos Pokémon a continuación.

Cómo conseguir a Kyogre Primigenio y Groudon Primigenio en Pokémon GO

Podremos encontrar a Kyogre y Groudon en las Incursiones primigenias celebradas en periodos específicos, empezando por el Tour de Pokémon GO: Hoenn que se celebrará en Las Vegas el 18 y 19 de febrero de 2023. Estas son similares a las incursiones normales, pero con batallas mucho más difíciles que podemos ganar Energía Primigenia. Completar la investigación de campo Oleada primigenia durante el Tour, ya sea en Las Vegas o el global, dará más oportunidades de encontrar un Kyogre Primigenio o un Groudon Primigenio en las incursiones, también nos recompensará con Energía Primigenia.

Cuando tengamos suficiente Energía Primigenia, podremos realizar la Regresión Primigenia con Kyogre y Groudon para convertirlos a sus nuevas formas durante ocho horas. Cuantas más veces se realice una Regresión, menos Energía usará.

Tristemente tenemos que tener en cuenta que la Regresión Primigenia con Kyogre y Groudon solo estarán disponibles para los jugadores que tengan una entrada para el Tour de Pokémon GO: Hoenn. Si no van a participar, no podrán conseguirlos hasta que Niantic decida una nueva manera de agregarlos al juego.

Bonus de la Regresión Primigenia en Pokémon GO

Si tenemos un Kyogre Primigenio en el equipo, los ataques de tipo Agua, Eléctrico y Bicho se beneficiarán de bonus de ataques en incursiones.

Si tenemos un Groudon Primigenio en el equipo, los ataques de tipo Fuego, Planta y Tierra se beneficiarán de bonus de ataques en incursiones.

Con Kyogre Primigenio de compañero, conseguiremos más PX y Caramelos al capturar Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho .

Con un Groudon Primigenio de compañero, conseguiremos más PX y Caramelos al capturar Pokémon de tipo Fuego, Planta y Tierra.

El Nivel Primigenio de Kyogre y Groudon aumentará a medida que vuelvan a sus formas primigenias, mejorando sus bonus.

La categoría Mega de la Pokédex se actualizará para incluir a los Pokémon que han experimentado la Regresión Primigenia.

Los Kyogre de las Incursiones primigenias conocerán el ataque cargado Pulso Primigenio (130 de daño).

Los Groudon de las Incursiones primigenias conocerán el ataque cargado Filo del Abismo (130 de daño).

Si no pueden participar, al menos el Día de la Comunidad de Larvitar sí será para todos.

Fuente: Niantic