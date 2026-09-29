L.A. Noire 2 suena entre los reportes de proyectos de Rockstar Games posteriores a GTA 6

Estamos a poco, muy poco del lanzamiento de GTA 6, el que para muchos es el juego más esperado de la generación. Pensando en lo que sigue para Rockstar Games después de semejante empresa, entre los nuevos reportes se encuentra un juego de 2011 que nunca tuvo secuela, aparentemente hasta ahora. A pesar de su buena acogida y que solo fue distribuido por Rockstar, el desarrollador Team Bondi se enfrentó a acusaciones de malas condiciones laborales, lo que llevó a Rockstar Games a romper su relación con el estudio tras el lanzamiento de L.A. Noire y a conservar los derechos de propiedad.

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Según información proveniente de 4chan, L.A. Noire 2 llevaría a los jugadores a San Francisco (S.F. Noire?), con una historia centrada en el misterioso Asesino del Zodiaco. De acuerdo con dicha filtración, si Rockstar mantiene sus planes, L.A. Noire 2 podría debutar en 2030. Sin embargo, esta información data del 8 de diciembre del 2023, por lo que es posible que Rockstar haya modificado sus planes o aplazado el juego desde entonces.

Hace unos meses, durante el evento iicon 2026, el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, insinuó la posibilidad de L.A. Noire 2, comentando que Rockstar podría retomar otras de sus franquicias clásicas en el futuro. Quien reveló esta información reciente también informó en el pasado que Rockstar planeaba incluir cuatro protagonistas jugables en GTA 6, un dato confirmado por Rob Nelson, codirector de Rockstar North. Además, afirmó que los jugadores podrán tener citas con Jason y Lucía en GTA 6 para mantener su relación, algo que posteriormente se confirmó en los avances del juego.