La actualización Vanguard de Valorant «brickea» dispositivos de trampa para PC y los convierte en pisapapeles, según Riot Games

Cuando surgieron reportes que afirmaban que la última actualización antitrampa de Vanguard en Valorant inutilizaba permanentemente el costoso ‘firmware’ DMA, la comunidad denunció que Riot había adoptado una postura inflexible hacia los usuarios afectados. Los dispositivos DMA (Acceso Directo a Memoria) son ‘hardware’ sofisticado para hacer trampa que se conectan mediante interfaces SATA o NVMe, operando por debajo de los métodos de detección tradicionales.

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Según las denuncias, las nuevas protecciones a nivel de kernel de Vanguard pueden detectar estos dispositivos y provocar cambios en el sistema que corrompen el ‘firmware’, incluso después de desinstalar el juego por completo. Los usuarios necesitan reinstalar Windows por completo para recuperar la funcionalidad tras experimentar problemas relacionados con DMA. Si bien Riot Games niega su responsabilidad por posibles daños a PC, solo a los dispositivos de trampa, el sistema antitrampas a nivel de kernel ejerce un control sin precedentes sobre los equipos.

congrats to the owners of a brand new $6k paperweight https://t.co/3rjZVQntrc pic.twitter.com/fS3JC0FL0p — Riot Games (@riotgames) May 21, 2026

Por medio de Twitter/X, Riot Games se pronunció sobre la denuncia de «brickear» computadores en defensa del sistema antitrampa de Valorant:

«Ha habido una oleada de quejas por parte de tramposos sobre Vanguard, que supuestamente ‘brickea’ sus PC. Aclarémoslo: Vanguard no daña el hardware ni desactiva tus dispositivos.

La foto que publicamos muestra dispositivos de hardware para hacer trampas, vendidos específicamente para este fin en Valorant (no PC ni componentes de PC normales). Con nuestras últimas actualizaciones, Vanguard inutiliza estos dispositivos para Valorant, pero no bloquea de ninguna manera los PC, componentes ni software.

Nuestra última actualización aplica las funciones de seguridad estándar de la plataforma, como la Unidad de Gestión de Memoria de Entrada/Salida (IOMMU), a las cuentas que utilizan dispositivos de trampas de Acceso Directo a Memoria (DMA). Estas protecciones ya forman parte de los sistemas modernos y, al activarse, impiden que los dispositivos de trampas DMA (como los que se muestran en la foto) accedan a la memoria de aplicaciones posteriores, como nuestros juegos.

Si un sistema de trampas continúa intentando hacer trampas después de que estas protecciones estén activadas, el sistema puede generar fallos de hardware o inestabilidad. Este comportamiento es normal con IOMMU cuando se intenta leer memoria protegida.

Deshabilitar IOMMU permite que el dispositivo de trampas vuelva a funcionar, pero IOMMU seguirá siendo necesario para jugar a nuestros juegos. Esto significa que el dispositivo de trampas no funcionará con nuestros juegos, pero tu PC no quedará inutilizable. No podemos ni queremos afectar el funcionamiento de tu PC de ninguna otra manera.

Esta funcionalidad solo se aplica a los sistemas que intentan usar dispositivos de trampa DMA; los jugadores que no usan configuraciones de trampas basadas en DMA no se ven afectados. Seguiremos invirtiendo en sistemas antitrampas para proteger la integridad competitiva y mantendremos la máxima transparencia posible sobre su funcionamiento».

En conclusión, ¿Vanguard daña físicamente el ‘hardware’? La respuesta es no. La protección de seguridad IOMMU no afecta al ‘hardware’ pero sí la capacidad de los jugadores que usan dispositivos de trampa DMA para jugar los títulos de Riot Games. Los jugadores que no usan ‘hardware’ de trampa DMA no se ven afectados, tampoco sus PC, pero sí los que intentan seguirlos usando tras la nueva actualización de Vanguard.