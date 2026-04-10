La aplicación para niños ¡Hola, Yoshi! ya está disponible para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch

Tras la introducción de la aplicación para niños ¡Hola, Mario! con la línea de productos My Mario, el turno es para el dinosaurio verde más querido de los videojuegos. ¡Hola, Yoshi! ofrece una experiencia interactiva similar a la del título original ¡Hola, Mario! Esto significa que tendrás la cara de Yoshi en la pantalla del Nintendo Switch / Switch 2, podrás tocarla, estirarla, girarla o jugar a algunos minijuegos. Puedes descargar gratis la aplicación justo aquí, que únicamente es funcional con la pantalla táctil en modo portátil.

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Puede que no tenga mucho que ofrecer a los jugadores adultos, pero no olvidemos que estas aplicaciones gratuitas están dirigidas principalmente a los más pequeños. Con Yoshi and the Mysterious Book a la vuelta de la esquina para Switch 2, además de su aparición en Super Mario Galaxy: La película, nunca es demasiado pronto para que los niños conozcan a su próximo dinosaurio favorito.

Estas son algunas de las características sobre lo que ofrece la aplicación disponible en la eShop de Switch y Switch 2.

■ Haz caras graciosas

Juega con tu hijo para ver lo gracioso que puede ponerse Yoshi al estirarle la cara o turnarse para tocarlo y hacerlo girar. Toca el signo de interrogación. Bloquea en la esquina superior izquierda de la pantalla y selecciona un ícono para que aparezcan objetos, como un Super Champiñón, una Super Estrella o tuberías, e incluso enemigos junto a Yoshi.

■¡A jugar al escondite!

Invita a Yoshi a jugar al escondite tocando el ícono de la izquierda en el menú del bloque de interrogación. ¡Boo podría aparecer como invitado!

■Descansos integrados

¡Buenas noches, Yoshi! Yoshi se cansa después de jugar un rato y se queda profundamente dormido. ¡En ese momento, por mucho que lo molestes, no podrás despertarlo! Esta es una excelente oportunidad para tomar un descanso y ayudar a los padres a limitar el tiempo de pantalla de sus hijos. Si quieres que la diversión continúe, puedes desactivar esta función tocando el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla cuando se inicie la aplicación.

■Juega sin conexión

No necesitas conexión a internet para jugar a esta aplicación. ¡Después de descargarla, ya puedes empezar a jugar!

Esta no es la primera vez que la cara de Yoshi se puede estirar como la de Mario, pues en Super Mario 64 DS era posible hacerlo al ser el primer personaje jugable del título portátil.